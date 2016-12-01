İyi mi, yeterli mi?

Erken gelen kırmızı kartla birlikte maçın hikayesi değişti. Kulübede saklı kalan oyuncuların ne durumda olduklarını görmeye çalışırken, birdenbire karşımıza mücadeleyi ön plana çıkarmak zorunda olan bir takım çıktı.

Ümit Özat'ın maçı önemsemesi ve deneme yapmak yerine, kazanmayı tercih etmesi de ortaya lig çekişmesine yakın bir maç çıkardı. Stoch ve Salih'in sorumluluk almaktan kaçmadığı, takım liderliğini üstlendiği 90 dakika soyunca, eksik kalmalarına rağmen kazanma fikrinden vazgeçmemesi Fenerbahçe için en önemli gelişme.



Dikkatsizliğin bedeli

Bu faktör oyuncuların da, teknik adamın da kendilerine olan güvenini ortaya koyuyor.

Dengeyi bozacak kontratağın arkasında, mağlubiyet golünü yine bir hızlı ataktan yemeleri de futbolun kendi ironisi.

Bildiğimiz 11'i zorlayacak bir performans seyretmedik Fenerbahçe adına. Ama bunu zorlamak isteyen ve vazgeçmeyen oyuncuları vardı; başta Salih ve Ozan olmak üzere. Peki kırmızı kart doğru muydu?

Son adam kuralında o bölgedeki faulün gerektirdiğini yaptı hakem. İsmail dikkatsizliğin bedelini ödedi, derbide oynama şınsını da kaybederek.