İkisi için de devam maçı

Prestijin ötesine geçen bir derbi oynanacak. 110 yıllık rekabetin saygınlığı bir tarafa, iki takımın da kazanması "yola devam etmek" anlamına gelecek.

Daha oynanacak çok maç olmasına rağmen bugünkü puan cetvelinde üst tarafın (Başakşehir-Beşiktaş) puan farkını açması, beraberliği de iyi sonuç olmaktan çıkarttı.

Maç Galatasaray açısından önemli, çünkü sıralamadaki yerini koruyacak; ezeli rakibine karşı üstünlük sağlayacak.

Üst üste aldığı yenilgiler nedeni ile yaşadığı "özgüven" problemini çözecek, teknik adamı tartışılmaktan çıkacak.

Her şeyin ötesinde 17 yıllık psikolojik ezikliği sonlandırıp, başını dik tutacak.



Başımıza bela almayalım

Fenerbahçe açısından daha önemli, çünkü ezeli rakibini puan cetvelinde ardında bırakacak; Beşiktaş derbisi öncesinde umudunu ve motivasyonunu artırıp "şampiyonluk" kelimesini daha rahat kullanmaya başlayacak.

Tribünlerdeki yalnızlığı bitecek, maddi-kalite yönünden en büyük krizi yaşadığı sezonda müthiş bir ivme yakalayacak.

Her şeyden önce 17 yılı 18'e çıkartıp Kadıköy üstünlüğünü "reşit" hale getirecek.

Son 9 Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki gol sayısı 11. Bir zamanlar bir maçta "6 gol" atıldığını düşünürsek, son 4 sezondur iki takım da sanki kaybetmemek için sahaya çıkmışlar.

Sistemler ve stratejiler hep "önce yenilmemek" üzerine kurulmuş. Oyuncular da teknik adamlar da "Kaybedip başımıza bela almayalım" demişler.

Yoksa bu kadar az golü başka türlü açıklayamayız...



EZBERLERLE KAZANAMAZ

Fenerbahçe açısından bu maçın sorumluluğu Dick Advocaat'ın üstünde.

Çünkü tabelayı değiştirecek en önemli oyuncusundan yoksun.

Defansif açıdan da en değerli oyuncusu cezalı.

Rakip ceza alanına doğru pası ve doğru oyuncuyu sokmak için önceki ezberlerin dışında formüller bulup, görevlendirmeler yapmalı.

Bugünkü kadro kalitesi kendi başına veya yetenekleriyle çözüm üretemiyor.



Riekerink faktörü

Maçın kaderinde rol oynayacak en önemli faktör ise G.Saray'ın taktiği. Riekerink, Beşiktaş'a karşı oynadığı gibi mi düşünecek veya kontrolü seçip topu F.Bahçe'ye verip, hızlı hücumcular için doğru anı mı bekleyecek?

Bu durumlar da oyunun yönünü belirleyecektir. Çünkü baskı yapıp gol bulamazsan ikinci yarı Fenerbahçe maçı alır götürür. Tam tersi olursa Fenerbahçe'nin hamleleri tabelayı düzeltmeye yetmeyebilir.



50 BİNLİK DİNAMİK

17 yıllık geleneğin baş aktörü olan Fenerbahçe taraftarı dengeleri bozacak en önemli unsur. Derbi oynamasını bilen, rakibi baskı altına alan, daha maç başlamadan rakibe maçı kaybettiren, 50 binlik bir dinamikten bahsediyoruz. Fenerbahçe eğer kazanacaksa saha içindeki doğrulardan, yanlışlardan çok bu atmosferi kullanarak bunu başaracaktır.