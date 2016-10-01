Sebebi herkesin bilmesi gerekir

Fatih Terim'in ilk günkü yerinde durduğunu görüyoruz. "Benden değil, milletten özür dilemeleri lazım" dedi ve özel oyuncuların Milli Takım'ın dışında kalmasını nedenlendirdi.

Kimse bu oyuncuların özür dilemek için ne yaptığını bilmiyor. Şeref ve haysiyet üzerine sözler söylendi. Biraz daha ileri gidilse, "Hain" denilecekti.

Türkiye'yi temsil eden bir takımda idari bir sebeple oyuncular kadro dışı kalıyorsa bu sebebi herkesin kabul etmesi gerekir.

Genç takımdan bu tarafa arkadaş olan Türkiye'nin 4 önemli oyuncusu takımda yoksa, bunlardan daha iyisi de bulunmuyorsa, bu karar keyfiyetle verilmez.

Süreç tersine döner, çünkü futbol tarihinde oyuncusu ile didişip, kazanan teknik direktör yoktur.