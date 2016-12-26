Sneijder’in damarı

Galatasaray ilk yarının son maçında şampiyonluğun şifresini hatırladı. Bazı futbolcular oynar bazı futbolcular oynatır. Sneijder'in şakağında damar şiştiği zaman sarı-kırmızılı takım seviye atlıyor. Hollandalı yıldız hem takımını yönetti hem sezonun en güzel gollerinden birisini attı hem de Selçuk oyundan çıktıktan sonra taktığı kaptanlık bandının hakkını fazlasıyla verdi. Haftalardır 'takımı Sneijder yönetiyor' diyenleri dün geceki performansıyla haklı çıkardı. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk şifresi sadece geri kalan 15 maçta olduğu gibi Muslera'nın ellerinde değil dün akşamki Sneijder'in damarında. 5-1 gibi moral ve güven veren skorla ilk yarıyı kapayan Galatasaray'ın sorunu ise her maç gol yeme alışkanlığı. Galatasaray sürekli kafa golü yiyor. Yediği 16 golün 9'u kafayla, hava toplarına çözüm bulunmalı.

Gol sonrası Muslera'nın arkadaşlarına bakarak gülümsemesi 'ben daha ne yapayım' der gibiydi.



Defansı kelebek gibi

Son 7 maçta kalesinde gol gören G.Saray savunması için sevgili Behzat Uygur çok güzel bir yakıştırma yaptı:

"G.Saray defansı kelebek gibi." Katılmamak elde değil. Defans dediğin kovanına yaklaştırmayan arı gibi olmalı, forvetler kaleye yaklaşamamalı.

Sonuç olarak ligin ilk yarısında çok kötü denilen, hocası, yönetimi, futbolcuları sorgulanan hatta tarihinin en kötü Galatasaray'ı denilen takım, liderin sadece 3 puan gerisinde devreyi kapattı.

İkinci yarıda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacağını düşünürsek Galatasaray taraftarının şampiyonluk için artık umutlanması gerekir. Mayıslar bizimdir sloganına sahip olan bir taraftar grubu isterse ve kenetlenirse Riekerink'i Riekerink Bey değil 'Kupa Beyi' yapabilir. Şunu da ayrı not düşmek lazım. Son 5 maçında 1 galibiyet alan Başakşehir ilk yarıyı lider kapadı. Üç büyükler mi kötü yoksa Başakşehir mi çok iyi? Yoksa "Süper" Ligimizin kalitesinde mi sıkıntı var? Bu soru ise ayrı bir yazı konusu...