Tatile erken çıkmışlar

Ligin ilk yarısını Başakşehir'in 1 puan gerisinde bitiren Beşiktaş yatsın kalksın Gaziantepspor'un kaçırdığı gollere dua etsin. Maçın kader anı ilk yarıda Kangwa'nın son dokunuşu yapamadığı daha doğrusu Gökhan Gönül'ün cansiperane müdahalesiydi.

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez, yeni takımıyla Vodafone Arena'ya gelirken galibiyeti değil 1 puanı düşünüyordu.

Beşiktaş taraftarının "İbo takımı ayağa kaldır" tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Üzülmez o dakikadan itibaren gerçekten takımını ayağa kaldırdı ve Beşiktaş kalesinde üst üste pozisyonlar buldu.

Gelelim Beşiktaş cephesine. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Kimse kusura bakmasın. Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'taki kredisini tüketmek üzere. Bu kadar egoist olunmaz. Takımın penaltıcısı Cenk ve Quaresma her penaltıyı gole çevirmişken ve skor hâlâ kritikken neden topun başına geçersin? Bir parantez de Tolgay Arslan'a açalım. Oynamayınca ortalığı ayağa kaldırıp küsersin ama oynayınca da bal yapmayan arı gibisin. Beşiktaş şampiyon olacaksa 11 futbolcunun 11'i de kendine değil takıma oynamalı.



Aboubakar eleştirilir

Savunmada çok pozisyon veren Beşiktaş maalesef forvette de geçen sezonu mumla arıyor. Siz bakmayın Aboubakar'ın attığı güzel gole. Şampiyon olacak bir takımın birinci forveti 16 maçta 3 golde kalmaz.

Attığı golden sonra basına verdiği mesaj da düşündürücü. Bu ülkede işini iyi yapmayan herkes olduğu gibi 3 milyon euro alan Aboubakar da eleştirilir. Bu böyle biline.

Cenk Tosun'a gelince… Benim iddiam bazı futbolcular vardır ki ilk 11'de çıktıkları zaman istenileni yapamazlar. Cenk Tosun da bunlardan biri. Karşı karşıya kaldığın zaman atacaksın. Bunun lamı cimi yok.

Şenol Güneş'in en büyük hatası takımı golü attıktan sonra farkı arttırmak yerine geriye çekilip rakibe pozisyon veriyor olması.

Şenol hoca ligin ikinci yarısında bu sorunu çözüp geçen yılki 90 dakika üstünlüğünü kabul ettiren takımı geri getirmeli. Sonuç olarak Beşiktaş 2. yarı için Babel ile birlikte Eto'o ve direkt oynayacak bir stoper transferi gerçekleştirmeli. Yoksa umduğunu bulamaz. Büyük hayal kırıklığı yaşar.

Beşiktaş'ta oynayan her futbolcu şunu bilmelidir ki, sahada formanın hakkını verdiğin sürece gönüllerde kalırsın. Yoksa bu taraftar kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Umarım erken tatile çıktığınız bu maçtan ders alıp 2. yarı kendinize gelirsiniz.

Benden söylemesi.