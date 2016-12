Siyah şortlular

Fenerbahçe'yi bu sezon hiç bu kadar sahada ezen bir rakip olmadı.

Barcelona ya da Real Madrid ile oynasa bu kadar silik olamazlardı.

Sahanın her yerinde Gençlerbirliği oyuncuları vardı.

Ben skora göre yazmam. İnanmayın 3-0'a. Futbola ihanet edemem.Gençlerbirliği'ni yürekten kutlamak gerek. Fenerbahçe top oynamadı, pas yapamadı, sahasından çıkamadı. Hatlar tamamen kopuk; Defans ile orta saha, orta saha ile forvet arasındaki futbol küskünlüğünün manası nedir? Rakibe pres yok, baskı yok. Uyum yok, takımdaşlık yok. Oyunu kendince oynayamıyor, pozisyon üstünlüğünü Gençlerbirliği'ne kaptırıyorsun.

Üç pas üst üste yapamadı Fenerbahçe.

Sarı-lacivertliler topa küsmüş gibiydiler, almak istemediler ayaklarına. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisi, Volkan Demirel 3-0 kazanılan karşılaşmada maçın iki yıldızından biriyse düşünün Fenerbahçe'nin halini.

Sanki Fenerbahçeli futbolculara 'maçın oynanacağı 2 saat önce haber verilmiş de öyle çıkmışlar Gençlerbirliği'nin karşısına.

Bu kadar mı konsantrasyon bozukluğu olur?

Van Persie ile devam edilseydi 900 dakika oynansa yine gol atamazdı Fenerbahçe.

Sow'a değil Van Persie'ye dua etsin Advocaat.



Salih niye oynamaz?

Topu ileride tutabilecek tek bir adam Salih Uçan neden oynatılmaz? Bu kadar mı kötü ki böylesine rakipler karşısında forma alamıyor? Gerek Antalya gerek Gençlerbirliği gibi oynayan, Fenerbahçe'yi çözen rakiplere karşı en büyük çözüm Salih Uçan'dır.

Volkan Şen'e kızıyor herkes. 'Neden oyunda tutuyor?' diye eleştiriliyor Advocaat.

Bence haklı. Elinde alternatif yok.

Türkiye liginde rakiplerine en az pozisyon veren Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği bir maçta istatistikleri darmadağın etti.

Ümit Özat hocayı yürekten kutlarım.

Teknik direktörlük dersi verdi. 3-0 yenilse de ayakta alkışlanacak bir takım yapmış. Sahanın her yerinde siyah şortlular vardı. Aldanmayın, inanmayın skora. Yalancı futbol yalancı skor. Yazık oldu Gençlerbirliği'ne. Çok yazık oldu.

Fenerbahçeli futbolcular kötü futbollarıyla çok eleştirdikleri Cüneyt Çakır'dan da daha kötüydüler!

MHK hakemlere mavi forma giydirmesin.

Ya da hakemlerini uyarsın. Ya mavi çok kilolu gösteriyor hakemleri, ya da yeme içmeye dikkat etmiyorlar.

Pazar Hüyein Göçek dün de Fırat Aydınus'un göbekleri kendilerinden önce adım attı sahaya !

Not: Maçın hakkı 0-3 olmalıydı.