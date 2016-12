Hagi’den Muslera’ya

Kalede Muslera, sağ bekte Muslera, stoperde Muslera ön liberoda Muslera, forvette Muslera. Her yerde Muslera Nereden nereye ; Bir zamanlar Galatasaray'ın saha içindeki komutanı Hagi'ydi.Şimdilerde ise Muslera.10 numaradan 1 numaraya ! Düşünün Galatasaray'ın halini. Skor ne olursa olsun,Galatasaray şampiyon da olsa aynısını hep yazacağım.Galatasaray'da tek bir isim var o da Muslera.

Tamam zemin berbat. Aynı zeminde Osmanlıspor'da oynadı.Ama sanki Osmanlısporlu futbolcuların ayaklarında kar lastiği Galatasaraylılarda ise kösele ayakkabı vardı. Osmanlı yıktı geçti. Galatasaraylı futbolcuların üzerinde bir takım elbise eksikti. Kıpır kıpırdı Osmanlıspor civa gibiydiler.

Her mücadelede ayakta kaldılar.

Galatasaray ön tarafa top taşımakta zorlandı; Muslera ön tarafa top taşıdı.

Galatasaray sağ bekten top çıkartmakta zorlandı, Muslera sağ bekten top çıkardı. Riekerink kaleye Cenk'i alıp Muslera'yı sağ beke koysa inanın daha iyisini de yapardı. Muslera kalede olmasa Sabri kimle paslaşacaktı merak ediyorum? Selçuk İnan son zamanların modasına uydu ve o da sahada 'Mannequin Challenge' (Donarak poz verme) yaptı. Ne sağına ne soluna pas atabildi. Sol kanadı yok G.Saray'ın. Muslera belki ilerleyen maçlarda alternatif düşünülebilir!



Sahadan silindiler

Eren Derdiyok'a yapılan eleştirilere katılmıyorum çünkü topu ileri taşıyacak adam yok takımda. Eren belki en fazla pas hatası yapan, top çaldıran oyuncu ama onun işi gol atmak. Sneijder ne iş yapar nereye koşar kime top atar çözemedim? Muslera yakında 10 numarayı da giyer Sneijder'i de kurtarır. Osmanlıspor'un hücum gücü ne kadar hızlıysa Galatasaray'ın da defansı o kadar ağır. Sağlı sollu ataklarla Galatasaray sahadan silindi.

Gelelim Riekerink'e. Bir teknik adam hiç mi doğru hamle nedir diye araştırıp sormaz? Yasin'i çıkartıp Linnes'i oyuna alıp Sabri'yi ileri çekmenin manası nedir? Üç hamle yapıyorsın.

Biri zorunluluktan Semih. Buna tamam. Sneijder'i çıkarıp Chedjou'yu sahaya sürüyorsun. G.Saray'a gol lazımken defans oyuncularından medet umuyorsun.Biri Riekerink'e gerçek hamle oyunu 'SATRANÇ' öğretsin.

Bay Riekerink pilavı çatalla yiyor!

Not: Osmanlıspor biraz becerikli olsaydı maçın skoru 7-2 olurdu.