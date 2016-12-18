İçerde

Maçı kazanmış havasıyla başladı Beşiktaş. Takımda farklı bir rehavet.

Öyle ki Şenol Güneş'in ilk 20 dakikadaki oyun kurgusu ikinci yarıdaki felaketin göstergesiydi.

Quaresma'nın forvet arkasında olmayacağı o kadar belliydi ki. Olmadı zaten ve Şenol hoca hatasını anladı, normale döndü.

Kasımpaşa her ayağına aldığı topla Fabri ile burun buruna kalıyor Gökhan Gönül ve Adriano geri dönmekte zorlanıyor. Rhodolfo konsantre değil, Tosic hata üstüne hata.

'Devre arasında bu sıkıntıları görür Şenol Güneş' diye düşündü herkes!

İkinci yarı başladı ama Beşiktaş soyunma odasında kalmış. Kasımpaşa beraberlik golünü buluyor siyah-beyazlılar anlamıyor bile. Herkes birbirine bakıyor. Belki şimdi toparlanır derken 3 dakika sonra 2. gol Beşiktaş kalesinde. Beşiktaş sahada yok. Kasımpaşa gollerine seviniyor ama Beşiktaş'ta durumu ne anlayan var, ne de yediği 2 gole üzülen.

Kimse ne olduğunu anlamıyor. İlk yarının en iyi ismi Atiba bile sahada yok.

Agresif olması gereken Beşiktaş'ta oyun ile ilgili hiçbir düşünce yok. Soyunma odasında, içerde kalmış Beşiktaş. Çıkamamış.

Kafalar bi dünya. Aboubakar oraya buraya savruluyor. Aboubakar ne iş yapar, nereye koşar, neden koşar?

Kapalı savunmaları nasıl bu oyuncu ile geçmeye çalışır ki Şenol Güneş?



Şapkayı önüne koy

Kasımpaşa takım olarak Aboubakar'ı 5 kişi birden karşılıyor sözde golcünün etrafında kimse yok!

Nasıl bir oyun anlayışı bu? Kalabalık merkezde herkes kayboldu Aboubakar başta olmak üzere Beşiktaş. Topa bu kadar sahipken sonuca gidemiyorsan şapkayı önüne koyacaksın.

Etten duvar ören Kasımpaşa'yı geçemedi. Kasımpaşa doğru olanı yaptı.

Geçen sene 1-0 öndeyken Beşiktaş 2,3,4'ü bulurdu. Bu sezon bu kadar rahat değil siyah-beyazlılar.Bunun da bir sebebi var. Beşiktaş'ta 9 numara ve 10 numara eksikliği var. Sen her kulvarda şampiyon Beşiktaş gibi oynamak istiyorsan acil olarak devre arasında doğru düzgün bir 9 numara ve net bir 10 numarayı transfer etmek zorundasın.

Yoksa paşa paşa yenilgiler alırsın.

Hep böyle içeride kalırsın. Şimdi Beşiktaş'ta başkanından yöneticisine, teknik direktöründen yardımcısına kadar herkes acil bir transfer toplantısı yapıp hemen 9 ve 10 numaraya kimler alınmalı belirlenmeli.

İçinden çıkamadığım sorular;

Atınç neden oyuna girer, girdikten sonra ne yapar, oyunu değiştirmesi nasıl beklenir ?

Oğuzhan Özyakup'a neden bu kadar tahammül edilir? Cenk Tosun kanat mı santrfor mu? Quaresma'ya neden forvet arkasında görev verilir? Tosic'e ne oluyor?

Hepsi içeride hepsi. Şenol hoca da futbolcuları da hepsi içerde.

Bahane yok, ne hakem, ne başka bir şey! İyi oynayan bir şeyler yapmaya çalışan Tolgay neden çıkartılır? Gökhan İnler ile kimin ne sorunu var?

Hepis kafamın içinde.

Hepsi içerde.