Cüneyt Çakır’ın rövaşatası!

20 hafta var liglerin bitmesine.

Temposu yüksek, sürekli dikine, süratli giden bir Fenerbahçe var.

Hızlı oynuyorlar hem de çok hızlı. Topu görebiliyorsunuz ama kimin ayağında göremiyorsunuz.

O kadar hızlılar. Geniş alan buldular mı değmeyin Advocaat'ın keyfine.

Ama nereye kadar? Kaç hafta daha F.Bahçe bunu kaldırabilir? Advocaat F.Bahçe'yi hep böyle koşacak, tempo yapacak zannediyor!

1-Burası Türkiye, bu ligde belli bir noktadan sonra teker patlar.

2-Advocaat'ın hızlı süratli sistemini ekonomik olarak kullanacak oyuncu da çok fazla yok elinde.

Bakın Antalyaspor da F.Bahçe'yi F.Bahçe'nin oyun planı ile yıktı. F.Bahçe kadar hızlı, F.Bahçe kadar uzun oynadı topları. Sahayı uzattıkça uzattılar.

F.Bahçe'den daha diri kaldılar. Öyle ki Eto'o bir ara hücumdan döndü yetmedi 36'lık yıldız defansından top bile çıkardı.

F.Bahçe'ye karşı F.Bahçe'nin oyunu ile karşılık veren Antalyaspor'a pas yapamadılar.

Sezonun en az pas yaptığı maçlarından birini oynadılar. Pas yapabilecek oyuncusu yoktu sahada. Rakibini pas trafiği ile durdurup sonrasında üçüncü bölgede golü bulabilirdi.



Çakır gole röveşata yaptı

F.Bahçe pas yapmadığı maçlarda Antalyaspor gibi takımlara karşı hep zorlanacaktır.

Lens geldiğinden beri en kötü maçını oynadı, Volkan Şen ise bildiğimiz gibi. Her topta yine düştü, yine kalktı, ne yapacağını yine bilemedi. Alper de dikine gidemedi bu maçta, iyi kapattılar Antalyalılar geçiş alanlarını. Bir ara F.Bahçeli arkadaşlarım Aatıf ya da Fernandao girsin diye umut bağladılar ilk haftaların istenmeyen iki oyuncusuna. İkisi de girdi 9 kişi kaldı F.Bahçe, yokları oynadılar. Ancak bu kadar etkisiz olabilirlerdi.

Her topu rakibe veren F.Bahçe yeterince sert olamadı. F.Bahçe aslında ilk yarıda kaybedeceğinin sinyallerini verdi. İkinci yarıda o girmiş öbürü çıkmış farketmedi.

Sow'un golü faul diyenlere hayret ediyorum özellikle de Cüneyt Çakır'a! Net golü vermedi. Kararsız kalması ayrıca dikkat çekti. Topa önce dokunan Sow'du kafayı uzatan ise rakip oyuncu. Yazık oldu güzelim gole. Sow ile beraber Cüneyt Çakır da terste kaldı ! Bu defa tersten bakan Cüneyt Çakır'dı, ters karar verdi. Çakır gole röveşata yaptı!

Antalyaspor daha çok inanmış, daha mücadeleci ve fiziksel olarak daha çok hazırdı.

Antalyaspor hakkıyla kazandı.

Yekta'nın attığı gol sonrası polislerimize koşan ve onları sımsıkı sararak kucaklayan Eto'o içeride ve dışarıdaki hainlere, satılmışlara adeta mesaj verdi!