Yasin okuttu!

Teröre inat Galatasaray tribünleri yerini almış yetmemiş iki otobüs dolusu Gaziantepspor taraftarı İstanbul'a gelmiş.

Bayraklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle herkes tribünde. Genci yaşlısı, futboldan anlayan anlamayan duyarlı vatandaşlar Türk Telekom Arena'daydı. Olması gerektiği gibi. Teröriste ve terör sevicisine, besleyicisine haykırırcasına yerlerini almışlar. 'Biz burdayız, evlerimize saklanmayacağız, korkutamayacaksınız ' dercesine. Futbolcular soyunma odasından çıkarken tribünler hareketlenir ya normalde, bu defa tersi oldu. Çevik kuvvet sahaya çıkarken 'şampiyon ' gibi karşılandı. Tribünler ayakta alkışladı.

Gözlerden akan yaşlar ile birlikte boğazlar düğümlendi.

Taraftarlar 'çevik kuvvet buraya ' diye bağırdılar. Ardından iki takım ellerinde çiçeklerle çıktılar. Polisimize çiçeklerle teşekkür ettiler; 'bizi canınız pahasına koruduğunuz için minnettarız' dediler.

Duygularımıza tercüman oldular. ultrAslan bağırdı; 'Selçuk Polisimizi buraya getir' diyerek yıktılar Arena'yı. Selçuk hemen gitti ve aldı polisimizi götürdü tribünlere.

Bu saatten sonra maç bitti zaten. En güzel golden daha güzeldi.Yılın golüydü, sezonun en klas hareketiydi. Maç başladı, Yasin attı ve polisimize koştu. O sarıldı, Türkiye sarıldı Polisimize.



Skor kimseyi yanıltmasın

'Biriz, beraberiz, biz Türkiye'yiz ' dedik Yasin ile birlikte. Sahada tek bir renk vardı o da Polisimizin rengiydi, her yer lacivertti.

Yasin'in attığı 3 gol, asker selamları ve polisimizi kucaklaması ile 'Dua gibi geldi'. G.Saray ' Yasin 'okuttu tüm Türkiye'ye.

Maça gelince; Bruma'yı durdurmak zor.

Çabalıyor, yeteneğine her gün yenilerini ekliyor. Sneijder'in hırsı, her maçta, her maçın başında fazla ama oyunuyla hep ters orantılı. Her gün kötüye gidiyor. Linnes çabaladı durdu ama G.Antep hep onun bölgesinden geldi. Sabri girdi 2. yarıda ama o da vasattı. Bir de G.Saray orta sahası o kadar kötüydü ki, bir sezonda bulduğu tüm pozisyonları ilk yarıda buldu Muslera'nın kalesinde G.Antep. G.Saray'da defans dörtlüsü ve iki ön libero ile ilerideki dörtlüsü arasında büyük kopukluklar var. Eren'in olması gereken bir maçta, son 12'de oyuna girmesi Riekerink'in bu işi ne kadar bilmediğinin en büyük kanıtı! G.Saray, Eren'i kaybediyor. 3-1 kimseyi aldatmasın;

G.Saray kötü oynayan G.Antep'e karşı çok pozisyon vererek kazandı. Osmanlı maçında böyle oynarsa, hezimet olur.