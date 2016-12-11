Tebrikler Bülent Yıldırım

Bozguna uğratılmış bir şekilde ligin en diri takımlarından biri olan Bursaspor ile oynuyorsun.

Adının önüne 'Hakem' yakıştırması yapılan Craig Thomson yüzünden moraller 6-0! Kimsenin yüzü gülmüyor Beşiktaş'ta.

Taraftar sessiz sessiz gözyaşlarını saklıyor. Psikolojisi böylesine derin olan bir maçta Beşiktaşlı futbolcular ne yapabilirdi? Şenol Güneş ne yapacaktı?

Çıkardığı 11 tartışılırken 'acabalar' baloncuklar şeklinde havada uçuşuyordu;

Beşiktaş kazanabilecek miydi? Bu 11 beraberliğe razı, teslimiyetçi isimlerden kurulmuştu. Bunların üstüne Quaresma da yok!

Maça tempolu ama kalitesiz bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Bursaspor saldırdıkça saldırdı. Aboubakar futbol IQ'sunu tartışılacak hale getirdi ilk 45 dakikada. Oğuzhan sahada gezindi durdu. Olcay tedirgin. Marcelo, Tosiç, Necip hata yapar mıyım? Yaparsam ne olur korkusu ile hep çekinerek dokunuşlar yaptılar toplara. Adriano ki sahanın en tecrübeli isimlerinden tanınmaz haldeydi. Ortasaha çökük, yıkık. Böyle bir ortamda ilk yarı 0-0 sona eriyordu.



Tolgay hareket getirdi

Marcelo'nun Harun'a yaptığı harekete "kırmızı" diyen kim varsa şaştım kaldım. 2. yarıda orta sahaya takviye yapıldı. Tolgay hareket getirdi. Beşiktaş uyandı. Hareket ve temposunu, kabiliyetiyle bir çeşni haline getirdi siyah beyazlılar. Gökhan, gönülden, yüreği ile oynadı ve penaltıyı aldı. İlk penaltıda herkes, 'ayağa takıldı ve dışarda' dedi.

Ama gözden kaçan şuydu; Gökhan'ı ceza sahasına girildiğinde elle indirdi Josua John.

2. yarıda adını ve kim olduğunu hatırlayan Oğuzhan'a yapılan harekette, Merter'in top geçtikten sonra dizini kırıp müdahelede bulunması da yine net penaltıydı. Beşiktaş ikinci yarıda oynadı, kim olduğunu hatırladı. Muhteşem taraftarıyla Kiev'i unuttu, unutturdu.

Yeniden hedefe kitlenen bir Beşiktaş var. Bir "diriliş" var. Bursaspor'u da 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen iştahlı ve yenilgiye razı olmayan futbolundan dolayı kutluyorum.

Bursaspor taraftarı da en az sahadaki yeşil beyazlılar gibi yürekten davrandılar.

Sesleri çok çıktı. 2. yarıda kalite ve heyecan doruktaydı. Beşiktaş'ta mutlaka bir golcü, stoper ve orta saha alınması şart.

Gelelim Bülent Yıldırım'a son derece eyyamsız, yerinde, net kararlar verdi.

İki penaltı kararı da doğruydu. Kartlar da doğruydu. "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar"kovuldun, Bülent hocam, tebrikler.