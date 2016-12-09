ZENİTBAHÇE

Fenerbahçe inanmış... Maça tempolu, baskılı başlayan Feyenoord zaman zaman panik yaptığını belli edince Advocaat kenardan uyandı.

Özellikle Persie'ye, "Dolaş rahatsız et Feyenoord'u" talimatını verdi tecrübeli hoca... Çözdü rakibi 10 dakikada...

Öyle ki müthiş pres başlatan Lens'i ancak ceza sahası içinde yaka paça indirerek durdurdular. Bana göre net penaltı olan pozisyonu geçiştirdi İspanyol hakem.

"Eyvah! yeni bir tetikçi mi?" dediğimiz anlarda Sow yine herkesi terse çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabında, hemen golden sonra Sow'un muhteşem golü tüm Avrupa'ya duyuruldu; gol anı fotoğrafla verildi ve altına "Onu hatırladınız mı?" şeklinde yazıldı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe çok akıllıca oynadı. Sabırlı ve ne yaptığını daha çok bilen bir Fenerbahçe vardı. Kanat bekler Hasan Ali ve Şener garanti görmedikçe hücuma çıkmadı. Mehmet Topal ve Souza ile top rakipteyken bloklar kesinlikle birbirinden kopmadı.

Lens; Alex'i de unutturdu, Alex'ten öncekileri de... Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük transferlerinden biri o.

Durdurmak zor Lens'i; ya faul yapılacak ya da serbest geçiş hakkı tanınacak.



Kupaya koşuyorlar

Sow'a orta sahada top dolaştırma görevi verilmemeli. Bu pozisyona çok uzak, öyle bir özelliği de yok. Rakip defansa ne kadar yakın olursa o kadar iyi.

"Van Persie'ye neden bu kadar sabretti?" diye düşünenlere diyorum ki; Sow, Lens hatta De Souza'ya topsuz-ters koşularla alan oluşturuyor.

Feyenoord defansının aklının bir tarafı hep Van Persie'de kaldı aslında. Ve bu rakipte panik sebebi oldu. Yani varlığı yetti, oynamamış gibi gözüken ve yerini sonradan Emenike'ye bırakan Van Persie 'nin.

Fenerbahçe bana Zenit'i hatırlatıyor; ilk 11'de ağırlıklı gol arayan isimler, 3'lü forvet, sağlam orta saha anlayışı, ön liberolardan ofansif hamleler, daha kadrolar açıklanırken "Kazanırız" dedirten başlangıçlar, rakibi yoran sistem, maçı hep ayakta izleyen yardımcılar, Advocaat'ın Zenit'ini.

Kazanmaya alışmış, sabırla finale gidip sonunda UEFA Kupası'nı kazanan Zenit'i.

2008'in Zenit'ini... Aradan 9 yıl geçti, özlemiştir Advocaat.

Neden olmasın? Sormuştuk kendisine;

"Lig mi, Avrupa mı?" diye. Cevabı aslında belliydi ama kısık sesle cevap verdi:

"Bende saklı, şimdi söylemem!" Cevap ortada, Advocaat, Fenerbahçe ile kupayı kazanmaya koşuyor.