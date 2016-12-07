Asya Ligi’ne

12 yıl Şampiyonlar Ligi anlattım.

Çok anılarım oldu.Gittiğim statlarda hep bir şeyler yarım kaldı.G.Sarayı da, F.Bahçe'yi de anlattık hep gururla. 'Beşiktaş da yaşasa aynı gururu' derdim içimden. Maç sonu röportajlardan kalan zamanlarda beraber kutladık, futbolcusu ile teknik heyeti ile yöneticisi ile bir üst tura çıkmayı, G.Saray ve F.Bahçe ile.

Dün gece o günlere döndüm, rengimi siyah beyaz yaparak. Uçtum. Gökyüzü karanlık olsa da yıldızlara elimi uzattım. Tıpkı Aboubakar gibi, Cenk gibi, Quaresma gibi, Olcay gibi, Şenol Güneş gibi, Süreyya baba gibi, Başkan gibi. Şampiyonlar Ligi'nin yıldızları kar bulutlarının arasında pasparlıktı. Siyah-beyazdı tüm yıldızlar.

Hepsi birden Devler Ligi'nin şarkısını söylüyordu. Onlar en iyi takımlar, onlar en iyi takımlar, büyük olay, futbolun efendileri, futbolun en iyileri, en büyük takımlar, onlar birer şampiyon... Ve sıra bizim katacağımız sözlere gelmişti. Heyecandan ölüyorduk!

Maç başladı, ölmeye başladık. Bastırdık, saldırdık, hatalar yaptık. Sürekli geriye oynamalar,sabırsızlık, rehavet, soğuk ve konsantrasyon bozukluğu. Olabilecek tüm olumsuzluklar oluyordu. Onun sayesinde!



Tetikçi hakem

4 gol yedik ilk yarıda. Sabırla oynadılar, açıklar buldular, hataya zorladılar, yanlarına ou da alarak! Beşiktaş'ın oyununu onlar oynarken, biz başka ne hata yapabiliriz diye saçmaladık durduk. 29'da Beck'in kırmızısı tüm dengeleri bozdu. İskoç hakem maçı Beşiktaş'tan çaldı. Geçen sezon Braga maçında Fenerbahçe'yi İvan Bebek yakarken, bu sezon da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yıldızlarını Thompson söndürdü.

Sahne farklı roller aynıydı! Her sene bir TETİKÇİ çıkar, bütün Türkiye'nin desteklediği maçta bir Türk takımına DUR der!

Bu sezonun Bebek'i de Thompson.

Adamlar Türkiye'ye resmen diyor ki; Siz gidin ASYA LİGİNE. Siz Avrupa'ya ait değilsiniz. Bu hakem hataları tesadüf olamaz.

Twitterda okudum, her şeyi özetliyordu o cümle; Türkiye ve temsilcilerimiz için sınırların dışında futbol, 22 kişinin oynadığı ve aşağılık bir Türk düşmanının, tetikçi bir hakemin, bütün hayallerimizi çaldığı bir oyundur.