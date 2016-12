Mağluptur bu yolda galip!

Biri çıkmalı G.Saray'a G.Saray'ı anlatmalı. Bunlara Sabri de dahil.

Sarı kırmızılı takımın formasının bile maçlara 1-0 önde başladığını hatırlatmalı, söylemeli. Yoksa olmaz, olmayacak da. İstediğin yeri, araziyi, adayı sat, istediğin borcu kapat, kimsenin umrunda değil.

G.Saray taraftarı güzel futbol ve beraberinde zirvede tek olmayı istiyor. G.Saray'ın hocası sahaya çıkarken en başta taraftarlarına güven vermeli, vermiyor! Oyuncuları rakibe korku salmalı, salmıyor!

G.Saray'da taraftarlar şimdilerde diyor ki; 'Bizim Muslera'mız var. ' Eskiden böyle değildi.' Nasıl olsa kenarda Terim, Mancini hatta Prandelli var' derdi. Burak, Drogba, Sneijder, Podolski her an skoru değiştirebilir umuduyla izlerdi. Şimdilerde ise sadece 'Muslera var, o kurtarır, bir gol de sıkıştırırız alırız belki' diyor G.Saray'a gönül verenler. Muslera galip gelinen bir maçta bile tüm takım arkadaşlarından daha fazla ekrana geliyorsa, sorun var demektir.

G.Saray Florya'yı, tesisleri taşıyacak.

Rahmetli Metin Oktay'ın heykelini de yeni tesislere götürecekler mi ? Asıl merak ettiğim ise, o heykelin yanında acaba Muslera'ya da yer ayıracaklar mı ? Nereden nereye işte!



"En"ler var ama başarı yok!

En fazla başarılı pas yaparak lige damga vuruyorsun , topu ayağında tüm takımlardan daha fazla tutuyorsun? Ama sonuç yok. Bu kadar çalışıp üretken olamamak akıllara zarar. Sneijder isteyecek de vuracak da gol olacak ya da attıracak. Yasin'e bakınca Volkan Şen'i görüyorum; Ne zaman ne yapacağını çözemiyor. Pas yapması gereken yerde çalım atıyor, şut çekmesi gereken yerde pas atıyor. Tek doğru yaptığı çabuk çıkışları. Serdar Aziz'i tanıyan var mı? 'Bülent Korkmaz gibi efsane olacağım' diyor ya önce kendisi gibi olmalı tıpkı Bursa günlerindeki gibi. Sonra da Bülent'in yolundan gitmeyi düşünmeli.

Böyle efsane olunmaz. G.Saray'ın yediği gollere damga vuruyor. Beline gelen Adem Büyük'ün, müthiş vücut çalımı ile neye uğradığını şaşırdı ve hakemden faul istedi. Pozisyon tertemizdi. Hakan Balta'nın pozisyonuysa penaltı değil, öyle penaltı olmaz.

Riekerink'e yazık oluyor. Bu gidişle 12 yaş takımını bile çalıştıramayacak duruma gelecek. Taktik yok, sistem yok, hamle yok.

Gelelim kandırıkçılara! Allah aşkına taraftarla dalga geçmeyi bırakın. İnsanları aptal yerine koymayın. Yasin'e diş geçirdiniz, kadro dışı bıraktınız. Selçuk'u bir gün idmana çağırmadınız, kamuoyundan korktunuz, geçiştirdiniz. Dün de bir yalan uydurdunuz.

Elazığ maçında tepki koyan Sinan'a ceza verdiniz ama millete 'belinden sakat' dediniz. Ne diyelim 'Sinan Gümüş ise sükut altındır' 3 puan kimseyi kandırmasın.

Fenerbahçe'nin 1 puanın üzerinde olmasına rağmen şampiyonluk tahmin oranlarında rakiplerinin gerisinde.

Erkek berberlerinde, kahvehanelerde, metrobüslerde, vatandaşın sohbetlerinde G.Saray şampiyonluk şansı en az olan tek büyük! G.Saray her geçen gün kötüye gidiyor. Dibe vurdukça vuruyor. Daha 21 hafta var. Mağluptur bu yolda galip !