Volkan’ın kazağı!

Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde yere yatmayan Volkan Demirel tarihe geçti.

İki maçı yan yana koyun ve sadece Volkan'ı izleyin. İkisinde de kaleci kazağı maç sonunda,başladığı gibi tertemizdi.

Derbinin hatta iki derbinin de özeti bu aslında. Volkan yere yatmadan derbileri bitiriyor. Bunda Skrtel ve Kjaer'in de etkisi çok ama bu sezon, yılın son iki derbisini hep şöyle hatırlayacağım;

Volkan Demirel'in temiz, kirlenmeyen kaleci kazağı.

Fenerbahçe kazansa F.Bahçe şampiyon olacak, Beşiktaş kazansa Beşiktaş şampiyon olacaktı! Bu kadar erken mi?

Evet bu kadar erken bir netice olacaktı, olmadı. 3 puana daha çok ihtiyacı olan Fenerbahçe bu bilinç ile oyuna sert başladı. Dakikalar ilerledikçe bu avantaja dönüştü ve hakimiyeti kurdu sarı lacivertli ekip. Beklenen Beşiktaş sahada değildi. Adriano ve Gökhan ileri çıkamıyor ya da çıkartılmıyordu. Biraz Quaresma ki neden oyundan çıkartıldığını hâlâ anlamış değilim ve Atiba ile Fabri'den başkasını görmedim Beşiktaş'ta.

Bir kişi hariç o da Gökhan!

Şenol Hoca kesinlikle orta sahada sıkıntı yaşıyor. Tolgay mı, Gökhan İnler mi? Hangisi? diye düşünmüyor!

Aslında ikisi de istediği gibi olmadığı için büyük sıkıntılar yaşıyor. Oğuzhan ise uzun süre dinlendirilmeli.



Fenerbahçe daha etkiliydi

Şunu gördük Beşiktaş'ta akıllar Kiev'deydi başlarken. Hatta ikinci yarının ortalarına kadar. Sonra sonra Fenerbahçe maçında olduklarını anladılar.

Şuna da katılmıyorum; neymiş Dinamo Kiev daha önemliymiş, Fenerbahçe ile zaten hep oynanırmış mış. Öyle değil işte.

Büyük oynayacaksın büyük takım olacaksın. Sen şampiyon Beşiktaş isen iki maçı da ayrı ayrı düşünüp ikisine de büyük oynayacaksın ve kazanacaksın.

Volkan Şen her topta, her pozisyonda neden, niye kavga edersin ? Gölgesinin bile üzerine yürüyor. Bir futbolcu bu kadar yetenekli olup neden hep kötü elektrik verir? Hasan Ali gibi beyefendi bir futbolcuya da dünkü sert tavırları sebebi ile ne olduğunu anlamış değilim .

Maç bir tık da olsa F.Bahçe'nin hakkıydı.

Beşiktaş daha da fazla topa sahip olduysa da topsuz alandaki rakibini bunaltan oyunla F.Bahçe daha etkiliydi.

Daha kollektif daha büyük oynadılar.

Kanatlardan sağlı sollu geldiler, Beşiktaş'ı sıkıştırdılar. Van Persie ise günden güne daha iyiye gidiyor. F.Bahçe'de Advocaat'ın dediği oluyor. 0-0 Fenerbahçe taraftarını üzdü ama Beşiktaş'ı sevindirdi. Ama nereye kadar?

Soruyorum;

Beşiktaş yenemiyor mu, yenilmiyor mu?

F.Bahçe için cevap belli; F.Bahçe beraberliğe mağlubiyet kadar üzülüyor.