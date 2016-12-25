Oğuzhan’ın yaptığı ukalalık

Cenk 5'te 5 penaltı atmışsa o topa yaklaşmayacaksın. Gaziantep 1 veya 2 gol atsa o ukalalığı nasıl kapatacaksın!



Beşiktaş kazandı sadece o kadar. İstatistiklere bakarsanız Beşiktaş ezici üstünlükle topla oynamıştır. Peki maça baktığınızda görüntü ne? Gaziantepspor maçı kazanamadıysa kendi hatalarından kazanamadı. Girdikleri pozisyonları rahatça harcadılar.

Gaziantepli oyuncunun yaptığı penaltı tam bir zeka özürü penaltı. O pozisyonda rakip oyuncu ne yapabilir ki!

Ellerini kenara açarsın yükselirsin 1'e 1 mücadele yaparsın, gelip de balta gibi adama çarpmazsın. Hani körün istediği bir göz Allah verdi iki göz hesabı.

Aboubakar dağıldı, hakem düdüğü üfledi. Peki bütün iş ondan sonra başladı. Quaresma bile "Cenk atsın" diyor. Ama Oğuzhan kaptan ya "Ben atacağım" diyor. Kardeşim bir takımın penaltıcısı bellidir. Çok özel durumlarda bu değişebilir. Cenk 5 penaltının 5'ini de gol atmışsa artık o topa yanaşmayacaksın.

Yaptığının bir tek karşılığı ardır; ukalalık. Ne oldu? Penaltıyı kaçırdın. Peki Gaziantepspor 1 veya 2 gol atsa ne yapacaktın?

Beşiktaş'ın Oğuzhan-Tolgay'dan kurulu orta alanı rakibe hiç baskı yapmadan gerisin geriye kaçıyorlar. Nereye kadar? Kendi ceza alanlarına kadar.

Hatta Oğuzhan'ın kendi ceza alanından top çıkardığını gördüm. Peki bu başka neyi gösteriyor? Arka dörtlü takımı ileri itemiyor. Çünkü rakiple teke tek mücadele etmekten korkuyorlar.

Dün gördük; rakip 2-3 defa defansın üzerine gelerek onları geçip ceza alanına girdiler. 1-2 tanesini de hakem faul gerekçesiyle kesti.

Halbuki değildi. Ama bakıyorsunuz Beşiktaşlılar diyorlar ki, "Kardeşim bizim 1 mağlubiyetimiz var aldığımız puan da ortada" İyi güzel de ben de soruyorum onlara: "Oynadığınız futbol ne?" Ben geçen yıl Beşiktaş'ın maçı var diye televizyonun başına keyifle oturuyordum ama bu sene aynı cümleleri söylemiyorum. Heyecan ve seyir zevki vermiyorlar.

Gaziantepspor'daki teknik adam değişikliği bence artı yönde gözüküyor.

İbrahim Üzülmez gittiği takımlarda iyi işler yapmaya devam ediyor.

İnşallah Türk futbolu düzgün bir teknik adam daha kazanır.



DİSİPLİNSİZLİK VAR

Son 2-3 aydır Beşiktaş'ta bir disiplinsizlik var. Ya Şenol Güneş'e çok alıştılar ya da Şenol Güneş futbolculara çok alıştı...

Veya Şenol Güneş başka açıdan takımı kenardan seyrediyor. Bunun acısını çekeceklerdir. Daha başka şeyler de olacaktır, görürsünüz. Mesela Quaresma'ya bakıyorum elinden geldiğince oynuyor ama eski şevki yok. Yani bu iş bu takımla ancak bu kadar diye hareket ediyor. Bence haklı da. Yani can-ı gönülden oynamıyor, o gözüküyor.



HAKEMİ BİR DE BÖYLE İZLEYİN

Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'a bakarsanız görüntüde çok fazla suya sabuna dokunmadı diye gözüküyor değil mi?

Benim bırakın canlı seyretmeyi televizyondan seyrettiğim kadarıyla "İnşallah Beşiktaş kazanır.

Kaybederse yara alırım" havasında. Çaldığı ve çalmadığı bütün düdüklerde bu havada.

Hakemin yaptığı koşulara bakın Gaziantepspor hücum ederken Beşiktaş sahasına fazla gitmek istemiyor. Dönüp hep Beşiktaş hücumcularıyla beraber koşmak istiyor.

Seyredin bakalım o gözle nasıl göreceksiniz.

Veya kendisi de seyretsin.