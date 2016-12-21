Larsen: Oğlu hakemse Baba gözlemci olamaz!

UEFA'nın gözlemcilerden sorumlu Türkiye üyesi Larsen'in ifadesi aynen böyle.



Türkiye'de hakemlik neden böyle, neden yanlış, neden hakemler dirayetsiz, neden hakemlerin kişilik olarak eksiklikleri var… Bunlar tartışılıyor ve bir yere varamıyoruz… Bakınız; dünyada babadan oğula, enişteden çocuğa, sülale bağlantısı olan bir kurum daha olacağını zannetmiyoruz.

Tahmin ediyorum akraba bağlantısı en fazla hakem olan ülke Türkiye… Üst düzey olarak tahminim 100'ün üzerinde.

Bunun listesini çıkartıyorum bir gün sizlere sunacağım. Buradan nereye geleceğim;

Türkiye'de bir ihtilal girişimi oluyor.

Ortalık karışıyor herkes herkese bir şey söylüyor. Doğrudur, yanlıştır... Futbol Federasyonu'na da bir liste geliyor. Bu listede bazı isimler var. Gelen listenin içinde MHK'ya da bazı isimler geliyor. MHK de gelen isimlere göre bir görevlendirme yapıyor. Sonradan itirazlar oluyor, adamını bulan, ağabeyini bulan, amcasını bulanlar bir yerlere müracaat ediyorlar.

Çarşı karışıyor. Yine doğrudur ya da yanlıştır bu sefer şemsiye tersine dönmeye başlıyor. Bundan 10 gün önce yukarıdan gelen bir telkinle İzmirli gözlemci Necdet Erdilek ile Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, kapalı kapılar arkasında eğitim alıyorlar ve gözlemciliğe dönüyorlar. Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, kalpten rahatsız olduğunu söyleyerek görev almadığını açıklamıştı ama sonrasında işin şekli değişti. Öyle dediler böyle dediler. Ama şu bir gerçek bu iki isim de bugün gözlemciliğe yani hakem denetleme işine döndüler. Şimdi dönelim başka bir tarafa Larsen diye bir adam geliyor Türkiye'ye. UEFA gözlemcilerden sorumlu Türkiye üyesi. Adamın dediği tek cümle şu, "Bir şahıs hakemlik yaparsa onun babasının gözlemcilik yapması son derece hatalı ve sakıncalıdır." Bunu da her yerde söylüyor.

Larsen'in söylediği yerleri isterseniz daha sonraki yazılarda şahıs göstererek verebilirim. Ama maalesef biz Türkiye'de daha hâlâ eyyam yapa yapa bir yerlere gitmek istiyoruz. Bu sistemde hiçbir yere gidemeyeceğimiz belli. Akraba-i taalukatın bu kadar çok olduğu bir alemde baba-oğul-enişte-yenge-hala dediğimiz yerlerde bir arpa boyu daha ilerleyemeyeceğimiz kesin. Arkadaşlar! Bir karar verin… Bir şeyi ya yaparsınız ya yapmazsınız.

Camianın başının-kıçının oynadığı yerde hakemin düdüğü ve bayrağının başının ve kıçının oynamayacağını garanti veriyorsanız buyrun burdan yakın.

Hepinize hayırlı olsun.