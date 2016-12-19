Riekerink Bey’in şansı

Türkiye'de marka değerini yükselteceğiz diyorlar. Diyenler kimler? "Bu işi iyi biliyoruz" diyen federasyon ve kulüp idarecileri.

Osmanlıspor ve Galatasaray milyonlarca euro vererek takım kuruyorlar.

Bu iki takıma Aralık'ın 18'inde "Hadi burada maç yapın" diye verilen zemin buz. Beyler bu zemini ısıtmalı hale getirmek tahmin ediyorum 350, 400 bin dolardır. Belki o kadar bile değildir.

Futbolcular burada sakatlansa çöpe atacağınız para ne kadar!

Türkiye'de deniz kenarındaki şehirlerin statların zeminleri buz tutmaz ama iç taraflar öyle değil. Aynı maçı Ankara'nın 19 Mayıs Stadı'nda oynatın pırıl pırıl çim. Önce orayı suni çim yaptılar bazı sivri akıllılar. Sonra doğruyu buldular zemin ısıtmalı oldu. Düşünün Ankara'da iki tane stat. Birinin zemini yumurtayı atsan dönerek gider, birinin zemini buz tutmuş. Ondan sonra da "Marka değerini artıracağız" diye ukalalık yapacaksınız.

Dün gece eğer Galatasaray bu maçtan mağlup ayrılmadıysa Allah'ın onlara verdiği büyük bir lütuftur bu. Osmanlıspor resmen futbol oynayarak Galatasaray'ı dövdü. Böyle bir zeminde her şeyi yaptılar ama kazanamadılar. Futbol bir yerde şans oyunudur. Yani dün gece Osmanlıspor'a yazık oldu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Hollandalı.

Lakabı da Riekerink Bey'miş!

Fazla beyefendi olduğu için futboldan da fazla anlamıyor. Aslında yalnız futboldan değil memleketlerin iklim şartlarından da anladığını zannetmiyorum. Saha buz, millet yürümekte zorlanıyor. Hadi Osmanlıspor biraz alışkın diyelim, sarı-kırmızılılar hiç alışkın değiller.

Sende Linnes gibi bir oyuncu var. Hangi memleketten? Norveç. O memleketin herhalde 6 ayı buzdur, soğuktur. Adam zaten orada büyümüş yani soğukta buzda. Sen böyle bir zeminde adamı 76'da oyuna sokuyorsun. Hadi maç Antalya'da oynansa çok da sıcak olsa 30 derece. "Adam Norveçli alışkın değil" desen kimse bir şey demez. Adamı 76'da alıyorsan eğer sen takımındaki oyuncuların geçmişini bilmiyorsun demektir.

O zaman Galatasaray'ın geleceği nasıl olacak? Daha dakika 1 Muslera kurtardı. Muslera hem kaleci hem libero hem oyuncu. Galatasaray'a geldiği günden beri Muslera'yı kaleden çıkarsanız acaba Galatasaray ne olurdu!



TEK İYİ YANI KOVALAMASI

Galatasaray'ın iyi tarafı var mı, bakıyorum bir tek şey bulabilirim: "Maçı sonuna kadar kovalayalım, futboldur bu, şans bize de gülebilir" dediler.

Hakikaten de şans onlara güldü. Karşılaşmanın tamamında sahaya Osmanlıspor hakim.

Oyunu yönlendiren Osmanlıspor. Pozisyon üstünlüğü Osmanlıspor.

Şut üstünlüğü Osmanlıspor ama 90 dakika 2-2 bitiyor!

Bu Riekerink Bey'in şansı olsa gerek veya Riko'nun.



HAKEME GÜLDÜLER

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ya antrenmanlara fazla ara vermiş ya da koştuğundan fazla yiyor. Maşallah bayağı semizlenmiş.

Bir de havadaki toplarda kambura yatanın mı lehine faul verirsen normal yollardan kafaya çıkana mı verirsin. Artık onu çözse iyi olacak.

Kambura yatanın suratına baktım, bir de kafaya çıkanın ikisi de gülüyorlar.

Kime? Hakeme. Neden?

Çünkü kambura yatanın lehine faul verdi. Topçu cin gibidir.