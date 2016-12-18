Gökhan mangal yaptı

Sonunda lastik patladı. Beşiktaş öyle veya böyle kazanıyordu ama fazla da bir şey oynamıyordu. Talisca ile Caner sakatlandıktan sonra hücum güçleri çok azaldı. Yine de 2 santrforun var biri Cenk diğeri Aboubakar. Geçen yılla karşılaştırdığımızda bazı oyuncular öne çıkıyorlardı, kötü oynandığı anda maçı çeviriyorlardı. Mesela Sosa'nın Ankara'da Osmanlı maçını çevirdiği gibi. Veya Gomez'in... Beşiktaş'ta şu anda öyle bir oyuncu yok. Oğuzhan araya iyi toplar sokabiliyor ama tek kalıyor. Quaresma'dan bir şey bekliyorsunuz o da tek yönlü. Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Kerim Frei hepsi tornadan çıkmış gibi, aynı tip oyuncular. Rakibe basamıyorlar. Bir tek Atiba var. O da geçen yılki gibi değil.

Bu oyuncular rakibe basamayınca Kasımpaşa hep ayağa top yaparak oyunun hakimiyetini elinde tuttu.



Baskı var ama sahte

Topla oynama oranı Beşiktaş'ın fazla çıkacaktır. Ama nasıl? Habire enlemesine. Aslında araya atılan, öne atılan toplarda Kasımpaşalılar daha etkililerdi. İkinci yarı başlar başlamaz Beşiktaş baskılı gözüktü. Ama baskı sahte. Ceza alanı içerisinde can alıcı yerde yoklar. Kasımpaşa daha az geldi ama daha tehlikeli geldiler. Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol uzun yıllar kafalarda kalır. Hani vardır ya "Kendin pişir kendin ye" restoranlar.

Mangal yaparsın tam onun gibi oldu.

Asist yaptı, bir de kendi asistine koşup Kasımpaşa'nın golünü attı. Herkes şunu konuşuyordu; "Beşiktaş iyi oynamıyor ama namağlup." Olabilir ama galip geldiğinde gerçeği göremedi Beşiktaşlılar.

Biz bunu söyleyince kızıyorlardı.

Sonunda kamyonu devirdiler.



BÖYLE HÜCUM OLMAZ

Deplasman desen deplasman değil. Kendi stadına en fazla 4 kilometre mesafede. Seyircin de var. Beşiktaş yöneticileri "Transfer yapacağız" diyorlar. O transferleri zamanında yapsalardı Şampiyonlar Ligi'nden elenmezlerdi. Beşiktaş hücum ediyor gibi ama ceza alanında dönen toplar genelde onlarda kalmadı. Neden? Çoğu "Arkadaşım topu kapsın bana versin" zihniyetinde. Askerlik yapmadılar. Hepsi generalliğe soyunmuş. Bu kadar generalin olduğu yerde netice de bu olur.



HAKEM OYUNUN FAZLACA İÇİNDE

BU genç hakem; Halil Umut Meler rahat maç idare ediyor.

Vücut şekli de rahat, hareketleri de. Ama oyunu yakından takip edeceğim diye fazlaca futbolcuların oyun alanlarına giriyor. Futbolcuların top kullanmalarını engelliyor.

Pozisyonun içinde değil dışında olacaksın. Yakın olmak başka şey bu başka. Bazen futbolcular arkadaşlarına top atmak için onun aradan çıkmasını bekliyorlar.

Yani hep rakiple mücadele ediyorlar hem hakemle. Bu kötü huyu çok çalışarak aşması lazım.

Bu da ancak idare ettiği maçları defalarca seyredip nerede duracağını karar vermesiyle olur.