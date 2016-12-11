Köpekbalığı hakemler!

Büyük balık küçük balığı yutar. Hakemler köpekbalığıdır. Kartal, İskoç hakemin yarasını Türk hakemle pansuman yaptı

Büyük balık küçük balığı yutar. Bizde bu atasözü. Dünyanın her tarafında hakemler köpekbalıklarıdır hepsini yutarlar, parçalarlar. Bu iş yurtdışında da böyle yurtiçinde de. Beşiktaş'ı parçalayan hakemle dün akşam Bursa'yı parçalayan hakem arasında ne fark var. İsim farkı. Biri Thomson biri Yıldırım. Diyeceksiniz ki: "Yahu kardeşim her maçı hakeme bağlayabilir misiniz?" Peki şimdi size soruyorum; dersiniz ki, "penaltı tartışılır." Tartışalım. Bana göre Beşiktaş'ın 1. penaltısı penaltı değil, 2'si penaltı. Bakın tartışalım diyorum. Peki Marcelo atılır mı? Peki Türkiye'de bunu tartışacak bir adam var mı? Gözüne perde indi Varsa ayıp eder. Top yok hiçbir şey yok. Pozisyon icabı bir olay değil. Adamın baldırına basıyorsun sonra basmaya devam ediyorsun. O sırada da Bülent Yıldırım'ın gözüne perdeler iniyor. Zaten Bülent Yıldırım büyüklerde varsa korkmayın. FIFA iken eyyamın kralını yapıyordu şimdi eyyamın imparatorluğunu yapıyor. Bülent Yıldırım ve gibiler olduğu müddetçe Türkiye'de hakemlikten bir halt olmaz. Bülent olmuş olmamış önemli değil bu zihniyetten bahsediyorum. Ama tabii haklı. Bülent'in iş kariyeri çok iyi. Öyle bir işi varken işini bırakıp hakemlik yaptığına göre hakemlikten aldığı, işten fazla ki bir de buradaki kazancı oradan fazla olacak ki burayı seçiyor. Peki dün akşamki maça şunu söylesem kimse bir şey diyebilir mi: "Bursaspor hakem kararıyla mağlup." Beşiktaş, Kiev'de yaşanan İskoç hakem rezaletini (ama bu rezaletin yanında kendilerine de bayağı bir pay ayırsınlar) bir başka eski FIFA Türk hakemiyle pansuman yapıp pansuman yaptılar. Hava güzel, zemin güzel, bir bahane de yok. Peki Türk futbolu güzel mi? Maalesef çirkin.



BEŞİKTAŞ HEP GERİ GİDİYOR

Teknik olarak maça baktığımızda Beşiktaş'ın öyle aman aman bir üstünlüğü yok. Bursa'nın var mı?

Onun da yok. Karşılıklı oynaştılar.

Futbol kalitesi var mı? O da yok.

Valla bu kaliteye dün akşamki seyirci mükemmel. Sahaya bir renklilik yok ama tribünler renkliydi.

Şenol Güneş'in bazı yerlerde bazı şeyleri yapması lazım. Çünkü Beşiktaş tat vermemeye devam ediyor.

İleri gideceklerine geri gidiyorlar.

Sakın bunu başka şeylere bağlamasınlar.

Yurt içinde bağladılar bağladılar ama işte yurt dışında gördüler.

İyi oynamıyorlar. İyi de mücadele etmiyorlar. Çok da fazla koşmuyorlar.

Bakın ne kadar kestirme yorumlar bunlar. Böyle giderlerse 'ite-kaka' bir şeyler yapmışlar şu ana kadar ama sonuç hüsran olur.



HAVAYA GİRMESİN

Bursaspor aman aman bir takım değil. Onlar da belli arayışlar içerisindeler.

Düşünün 2-0 mağluplar dakika 85 olmuş Beşiktaş ceza alanı civarına gelmişler.

Ceza alanı içine girip risk alacaklarına topu risk alıp, geriye çıkarıp, ters tarafa döndürüp tekrar hücum denemesi yapan bir takım. Onlar da göz boyuyor.

Beşiktaş'ın yendiği takım aman aman bir takım değil. Havaya girmesinler. Al birini vur diğerine. Kötü bir maç izledik.