ÖNCE AYNAYA BAK!

Maç başlıyor… Beşiktaş galibiyet peşinde. İyi güzel de Dinamo Kiev her topu kaptığında Beşiktaş takımının arka tarafı yalelli oynuyor.

Orta sahada, defansta ne adam savunması var ne alan savunması… Beşiktaş öyle bir kafada çıkmış ki "Kiev'in zaten şansı yok. Ben bu maçı alırım" diyor… Bakınız, Türkiye'de maalesef bu işin içinde olanlara inanılmaz derecede pompa yapıyorlar.

Beşiktaş Kulübü başkanı, yöneticileri, teknik direktörü ve futbolcuları… Bir bakın hepsine, havalarda uçuyorlardı.

Hiç birinin ayağı yere basmıyordu son iki ayda. Oynadıkları futbola bakıyorsunuz, 'ahım şahım' değil.

Ama konuşmalarına bakıyorsunuz burunlarından kıl aldırmıyorlar.

Hava soğuktu, kar yağıyordu… Peki ne oldu? Harika bir zemin.

Türkiye'de çok sahada yok.

Hava kötüydü, kar yağıyordu derken Beşiktaş'ın başına taş yağdı.



Hakem maçı kopardı

Hakem skor 1-0'ken olmayacak bir penaltı verdi, bir de kırmızı kart.

Maç orada koptu tamam.

İyi güzel de yahu kardeşim bir kişi eksik oyna, 2-0'dan maçı çevirmeye çalış. Onu da yapmıyorsun.

Ne yapıyorsun?

Aboubakar beyefendi hakeme tepki gösterirken, düdükten sonra gidip topa vuruyor. Beşiktaş 1 kişi daha eksik. Ey Aboubakar, sen orada kendince hakeme tepki gösteriyorsun belki ama en büyük saygısızlığı arkadaşlarına yapıyorsun.

Yarım saatten fazla senin yerine de koşacaklar!

Bakınız, en kolay iş karşı tarafa sallamaktır.

Beni Hasan yaktı, beni Hüseyin yaktı, beni Ayşe mahvetti. Aynaya bak, hatayı nerede yaptığını görürsün.

Beşiktaş Kulübü, başkanı Fikret Orman'dan başlamak üzere eğer genel muhasebe yapmazsa işleri daha da zor olacaktır, göreceksiniz.

Hakem kötüydü, hava soğuktu, kar yağıyordu, zemin bozuktu, taraftardı hepsi hikaye… Aynaya bakacaksın o kadar!



DİSİPLİNSİZ BİR TAKIM

Bakınız! Beck hakemin uydurma penaltı kararı ve kırmızı kartıyla cezalı duruma düştü, tamam.

Ya Sınırdayken sarı kart gören Aboubakar ve Adriano'ya ne demeli!

Sen Şampiyonlar Ligi'nde olmasan, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceksin ama gidip saçma sapan kartlar görüyorsun.

Bu neyi gösteriyor?

Beşiktaş takımındaki disiplinsizliği gösteriyor.

Bu disiplinsizliğin tek sorumlusu da teknik direktör Şenol Güneş'tir.

Tüm bu yaşananlar da şunun kanıtı; futbolcuların kıçını Türkiye'de fazla kaldırıyorlar.

Kaldıranlar kimler?

Önce basın…



OZİ NE İŞ YAPAR?

Herkes ballandıra ballandıra Oğuzhan Özyakup'u anlatıyor...

Muazzam futbolcuymuş, inanılmaz işler yaparmış. Oğuzhan'ı 2 senedir izliyorum, vücut çalımı atarak 1 tane gol attı. Allah aşkına ondan başka ne yaptı? Çıkıp bana anlatır mısınız?

Bir hareketle, iki hareketle Türkiye'de futbolcuları bulutların üstüne çıkarıyorsunuz.

Olcay Şahan, bu Beşiktaş takımında kaç maçtır oynamıyor. Ama bakıyorsunuz Şenol Güneş, Beşiktaş'ın belki de en önemli maçında Olcay'ı sahaya sürüyor.

Sonuç mu? Ortada...