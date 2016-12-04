Gönül kimyalarını bozdu

F.Bahçe seyircisi Gökhan’a takıldı, rakibi unuttu. Beşiktaş 1 puanı Gökhan sayesinde aldı

Fenerbahçe seyircisi çok büyük bir hata yaptı. Gökhan Gönül'e takıldı. Gökhan'a takılınca ne rakiple uğraşabildi ne hakemle uğraşabildi ne de kendi futbolcularını Beşiktaş'ın üzerine itebildi. Yani dün gecenin özeti Gökhan, F.Bahçe seyircisinin kimyasını bozdu ve Beşiktaş'ın puan alarak çıkmasını sağladı.

Taktik savaşı oldu. İki tarafın da kafasında önce gol yemeyeyim düşüncesi vardı.

Maç başlıyor. İlk başta Beşiktaş şöyle bir kımıldıyor sonra Fenerbahçe kımıldamaya başlıyor. İkinci yarı Volkan Şen giriyor.

Bence Advocaat acele ediyor. Aatif'ı daha geç oyundan çıkarması gerekirdi. Çünkü Volkan Şen hem tribüne oynuyor hem de hakemlerle çok tehlikeli oynuyor. Üzerinde Fenerbahçe forması var yırtıyor. Küçük takımlarda oynasa çok atılır. Bal yapmayan arı. Vızır vızır sonuç yok. Dakikalar ilerliyor bu sefer Beşiktaş ile F.Bahçe'nin fizik güç farkı ortaya çıkıyor. Beşiktaşlılar daha diriler.

İki takımın da kalecisine iş düşmüyor.

Bu ne demek? Top ortada 50 metrekarede oynanıyor. Televizyon başında izleyenlerle, statta izleyenler keçiboynuzu yiyorlar. Peki futbol maçları nerede oynanır? Düzgün, güzel bir zeminde. Fenerbahçe stadının zemini nasıl? Bakla tarlası. Allah var şu sıralar bakla yeni çıkmaya başladı. Fenerbahçe stadına ekseniz, satıştan iyi hasılat toplanır.

Hakem Hüseyin Göçek çok fazla sivrilmeden idare etti. Futbolcuların ona yaptığı bazı hareketleri görmemezlikten geldi.

Ama bunu televizyon başında ve statta herkes görüyor. Hakem, hakem gibi olmalı.

Son 1 aydır Türkiye'ye Avrupa'dan 2 tane hakem geldi. Ders niteliğinde maçlar yönettiler.

Van Persie'nin sayılmayan bir golü var.

İlk pozisyonda topa giden Sow ofsayt pozisyonunda ondan sonra da zaten Fabri ile havaya yükselirken bir faul pozisyonu da var. Yani ikisine de verse iptal doğru karar.

Tosic'in ikinci yaptığı hareket kartlık tamam. Ama Tosic'in ilk yarı verilmeyen net bir sarı kartı var. Hakem onu kullansaydı Tosic ikinci yapar mıydı? Yapsaydı ne olurdu? 45+1'de Van Persie'nin Tolgay'a yaptığı hareketin en az sarısı var. Üstü pazarlığa tabi.



ŞENOL KURTARDI

Her şey değişebilir ama Beşiktaş'ta bir şey değişmiyor Quaresma. En lazım olacağı anlarda maçın sonuna doğru fena da oynamazken alakasız bir sarı kart görüp Şenol tarafından çok doğru şekilde kenara alınıyor. Böyle bir oyuncunun bu hareketleri yapması anormal.

Demek ki bu oyuncunun beyninde bir elektrik akım noksanlığı var. Şalter atıyor. Şenol Güneş'in Quaresma'yı atılmaktan kurtardığı bu kaçıncı maçı.



VAN PERSİE'Yİ GÖSTERMEYİN

Van Persie dünya yıldızı tamam ama her pozisyondan sonra elini burnuna götürüp sümkürmesi mide bulandırıyor.

Ya bu futbolcuyu bu tikinden vazgeçirmek lazım ya da hiç olmazsa naklen yayınlarda pozisyon sonrasında bu oyuncu bu hareketi yaptığı için bunlar gösterilmesin.

Diyorlar ki çok efor sarf eden futbolcular genelde sahaya tükürür ve sümkürürler.

İyi güzel de basketçiler çok efor sarf etmiyor mu? Onlar da tükürse ya da sümkürse o sahanın hali ne olur!