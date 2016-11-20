Oyun kaptanı yok

Sosa, Şenol Güneş’in sahadaki uzantısıydı. Bu sene elinde öyle bir adam yok.

Futbol futboldur da ama ciddi bir oyundur.

Futbol laubaliliğe gelmez, ukalalığa gelmez, şova gelmez. Çok alakasız yerde sağın solun oynarsa sonra senin sağını solunu oynatırlar. Oğuzhan ve Tolgay iyi top kullanan iki adam. Ama dün akşam öyle yerlerde öyle rahat hareket edeceğim diye "Ben bu işi biliyorum" dercesine hareketler yaptılar ki rakip sana acımaz.

Nitekim Tolgay hem de orta sahada çok rahat topu rakibe verince Beşiktaş strese girdi. Peki strese girdi maç 2-1 oldu. Sonra rakipten bir oyuncu eksildi. Bu dakikadan sonra deplasmanda oynuyorsun, rakibin 1 kişi eksik, ne yapman lazım? Devamlı topu çevireceksin çünkü rakip 1 kişi eksik. Yakaladığında bir ara top maç olacak 3-1. Yani bu antrenmanda yapılan bir olay. Peki siyah-beyazlılar ne yaptılar? Adanaspor 1 kişi eksildikten sonra herkes kahraman olma peşine gitti. Buna Oğuzhan da dahil, Quaresma da dahil. Beşiktaşlı futbolcular şimdi şunu söyleyecek:

"Kardeşim bizim aklımız Benfica maçında.

Çünkü Benfica maçını alırsak gruptaki şansımızı yüzde 90'lara çıkaracağız" İyi güzel de yarın derbinin oynanacağı bir yerde sen berabere kalsan ya da yenilsen ne olur! Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gideceksen bu sene yine ligi kazanman lazım.



Ses telleri harap oluyor

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları dahil bu maçta kim oynarsa oynasın Adanaspor'u rahat geçmeleri gerekirdi. Çünkü Adanaspor toplama bir takım. Sahaya çıkan 11'in 9'u yabancı. Yani rakibin daha kendine gelememiş. Şenol Güneş kenardan devamlı bağırıyor. Neden? Geçen sene takımın içinde oyun kaptanlığını yapan Sosa vardı. Bu sene Şenol'un elinde saha içinde oyun kaptanlığı yapacak bir futbolcu yok. Söyleyin bana kim yapar! Yani Şenol'un saha içindeki uzantısı yok bu sene. Onun için de ses telleri fazla harap oluyor.



Geçen sene daha iyiydi

Beşiktaş 18 takımlı ligde 1. olmak peşinde.

Bu zor bir iştir. Ama Adana'nın pozisyonu öyle değil. 18 takımlı ligde 15'in içerisine girerken kurtarıyorsun. Ama bu görüntüyle ne yaparlar.

Milli maçlarda verilen arada takımlar etkileniyor.

Ama şu bir gerçek ki Beşiktaş geçen seneye göre bir tık daha aşağıda futbol oynuyor.

Geçtiğimiz sezon çok maçında keyif veren Beşiktaş'tan bu sene oynadığı maçların çok azından keyif aldık. Yani Beşiktaşlılar kabahati gazetelerde, hakemlerde aramasınlar, kendilerine baksınlar. Hata yaparlar. Başta başkanları dahil olmak üzere.



ADAMA ÖYLE GİRİLMEZ

Adanaspor aleyhine verilen penaltıyla, Adanaspor kaptanının yaptığı hareket çok benzerler.

Artık bu tarz hareketlere "Müsamaha etmeyin" diyorlar. Yani tabanı göstermeyeceksin.

Bana bu konuda şunu söyleyebilirsiniz:

"Aynı hareketler Almanya'da İngiltere'de olsaydı hakem ne karar verirdi?" Ben de şunu derdim;

"Orası Almanya, İngiltere burası Türkiye." Hadi bakalım buyurun buradan yakın. O zaman bazı şeyleri daha çözmemiz lazım. Yani Türkiye'de oynanması gereken futbol, oynanan futbol! Türkiye Futbol Direktöründen MHK Başkanından TFF Başkanına kadar bir oturup konuşsunlar bakalım, karar alsınlar da biz de ona göre yorum yapalım. Bu işler teknik işlerdir zor işlerdir ama biz kayıkçı kavgalarını seviyoruz. Adanaspor'un kazandığı penaltıda Atınç'ın müdahalesi hakemin kafasını karıştırıyor.

Öyle girmeyeceksin.