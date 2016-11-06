Yüreksiz hakemler

Bizim hakemleri mezbahaya götürüp kesilen mandalardan yüreklerini alıp bunlara nakil yapacaksın

Lig yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Ama ligi şekillendiren teknik direktörler, futbolcular değil!

Kesinlikle hakemler. Birilerine penaltı çalmayıp diğerine penaltı çalıp.

Birilerinin futbolcularını atmayıp, birilerini atıp yukarıyı büyüklerin işgali altına alıyorlar. Kim bunlar?

Hakemler. Bakınız siz bunlara istediğiniz kadar oyun kurallarını öğretin, ders verin, istediğiniz kadar konuşun.

Türk hakemlerine yapacağınız bir tane iş var. Mezbahaya gideceksiniz, kesilen mandalardan birer yürek alacaksınız.

Bunlara yürek nakli yapacaksınız. Kalp nakli yapacaksınız. Bunların çoğunda yürek yok, cesaret yok, çalamıyorlar.

Ama bazılarının aleyhine hep çalıyorlar.

Dün gece her şeyi bırakın penaltıydı itti kalktı hepsi bir kenara. Quaresma atılır mı atılmaz mı? İşin daha tuhaf yanı gösterdiği sarı kart. Hiç kart göstermesen diyeceğim ki öyle gördün. Ama sarıyı gösteriyorsan "Hadi git işine ya" derim. Sonra İngiliz hakem geliyor hepimiz hayran kalıyoruz.

İki takım da sahada tebrik ediyor Beşiktaş-Napoli maçında. Ama İngiliz'in verdiği penaltıyı Konya'da Bülent Yıldırım veremiyor veya geçen haftaki Fırat Aydınus rezaleti. Yahu kardeşim bırakın da maçı futbolcular, teknik direktörler neticelendirsin. Bu işi adam gibi yapın ya da çekin gidin.

25-30 bin aylık alacağız diye milleti rezil etmeyin. Ligin de içine etmeyin.

BAKINIZ şu ana kadar hakem yazdık, biraz da maçtan bahsedelim, 3 yıldır Trabzonspor'u ilk defa bu kadar takım olarak gördüm. Dün hakem sayesinde yenildiler tamam.

Zaten yeni değil, Trabzonspor'un üzerine 3 senedir oynuyorlar. İlk defa kişilikli, takım olarak Beşiktaş gibi bir takıma karşı kafa tuttu.



Sarı formalı olmasa...

Kadrolara baktığınız zaman Trabzon'un kadrosu Beşiktaş'a göre çok zayıf. Bir de buna Beşiktaş kalecisi Fabri'nin çok iyi oyununu ekleyin. Maç hakem yardımıyla 2-0 olmuş. Aboubakar yüzde 100 atması gereken pozisyonu atamayınca golü yediler. Ondan sonra maç zaten Beşiktaş açısından zora girdi. Bu kadar hakem yardımı olup da Beşiktaş'ın bu kadar zorlandığını ilk defa görüyorum. Demek ki siyah- beyazlıların da Şenol Güneş'in de bazı kararlar vermesi gerekir. Zemin bir harika, Türkiye'nin en iyisi, hava süper, tribünler süper. Aslında maçtaki mücadele de güzel. Ah o sarı formalı da olmasa ortada düzgün bir sarı formalı olsa dün geceki maç tadından yenmezdi. Ama dedim ya Türkiye'deki futbolun bazı hakemler içine ediyorlar.

DÜN gecenin özeti: Yazık oldu gene Trabzonspor'a. Yine de bir hakem kararıyla nakavt oldu. Yaptığı mücadele, takım olma yolundaki görüntüsü güzeldi.

Beşiktaş şu anda keseden yiyor.

Böyle giderlerse çok kayıp verirler.

Kalitesi yüksek olmayan heyecanlı bir maç izledik. Türkiye'nin futbol şartlarında bu da bize yetti.





Fabri libero gibi

FABRİ oyunu çok iyi takip ediyor. Genelde zamanlaması iyi çıkışlar da yapıyor bir libero gibi. Geçen hafta bir tane çok kötü yaptı ama genelde bu işleri iyi yapıyor. Bir de dikkat edin rakibin attığı yan toplarda enlemesine topu takip etmiyor, kestirmeden topa çıkıp alıyor ya da vuruyor. Dün gece 2-3 topu böyle kesti. Kalede Fabri gibi bir isim Beşiktaş için kazanç. BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in böyle maçlar öncesinde sakatlık mazereti olabilir. Ama elindeki futbolculardan bazılarını görmemezlikten gelmesi mazeret sayılmaz. Mesela Kerim Frei gibi. Onun da bazı takıntıları var demek ki.