Hakem kararı

Beşiktaş,Trabzonspor karşılaşmasını hakem kararıyla kazandı!

Geçen hafta Fenerbahçe, Karabükspor karşılaşmasını Fırat Aydınus, ondan önceki hafta Konyaspor maçını Bülent Yıldırım ile kazandı.

Dün de Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasını hakem kararıyla kazandı. Fenerbahçe iki maçını, Beşiktaş da bir maçını hakem kararıyla kazanmıştır. Kimse bana anlatmasın.

Eskiden görüntüler elinizdeydi.

İstediğinizi gösteriyor istemediğinizi göstermiyordunuz. Şimdi her şey apaçık görünüyor. Kimse milleti keriz yerine koymasın. Her şey ortada.

Buradan Fikret Orman'a sesleniyorum.

Başkan zeki adamdır. Bir aptal bir kuyuya taş atıyor. Ortalık karışıyor. Başkan bunlara hakim olsun. Bu nasıl iş ya. Hep tereyağ, yok ya! Başkan sempatik adamdır.

Geçtiğimiz senelerde bazılarının yaptıkları antipatik gelmiştir. Aziz Yıldırım tesislere gazetecileri almıyordu.

Şimdi aynısını Beşiktaş yapıyor.

O zaman Fenerbahçe'den ne farkınız kaldı. Beşiktaş yönetimi bir bildiri yayınladı. Güya Mete Kalkavan'a sahip çıkacaklar. Uyanıklar!

Mete Kalkavan'ın sahibi yok mu! MHK yok mu! Bakalım şimde ona ne ceza verecekler.