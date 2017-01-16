Sorular, sorular...

Sürekli, "Emre Belözoğlu şu takımda oynamaz mı?" sorusunu sorup duruyoruz. Dostlar Allah aşkına bırakın sahada göstereceği performansı...

Emre olsaydı, daha maçın başında Josef de Souza'ya yapılan penaltı pozisyonunu hangi hakem es geçebilirdi? Saha içinde komutanı yok Fenerbahçe'nin...

Komutan olmadan bu ordu nasıl savaşı kazanacak? Daha büyük bir eksiklik de var tabi...Tribünde seyirci olmadan nasıl şampiyon olacaksın? "Ofansif orta saha" diye diye herkesin dilinde tüy bitti!

Kreatif orta saha oyuncusu transferi yapmadan nasıl maç kazanacaksın? Ligin dibine demir atmış Adanaspor'u kendi sahanda yenemiyorsan sıkıntı büyük demektir.

Advocaat,"Transfer yapmazsanız şampiyon olamamanın sorumluluğunu almam" demiş yöneticilere... Haklı da... Peki sorumluluk alması gerekenler alacak mı?

Bence Adanaspor'a karşı 3 aynı tip orta saha oyuncusuyla sahaya çıkmak ardından da Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrası oyuna Karavayev'i almak Advocaat'ın F.Bahçe Yönetimine verdiği bir mesajdır.

"Bu takıma transfer lazım" diye bağırıyor hoca! Sadece Lens'in yapacağı ekstra işlere kalmış koskoca Fenerbahçe'nin işi...

O pas verirse, o adam geçerse, o pozisyona girerse, o gol atarsa kazanacaklar.

Peki durursa ne olacak? İşte bu sorunun cevabı yok! Kjaer'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Neustedter yenilen iki golde de hatalıydı.



3 transfere ihtiyaç var

İlk golde rakibine refakat etti. İkinci golde ise kayarak müdahale edebilirdi, etmedi! Edemedi değil etmedi. Kart görme korkusuyla müdahale etmedi. İlk golde rakip ceza sahasına girmeden düşürse bir sarı kart görecek ama takımı golü yemeyecek.

Bunları stoper oynamaya başladığın ilk günlerde öğretirler adama! Fenerbahçe'de oynamak için yüksek kalibre gerekir.

Sahaya bakıyorum da, emin olun birçok oyuncu bundan 5-6 yıl önce Çubukluyu ancak rüyasında görürdü!

Fenerbahçe'nin tam 3 transfere ihtiyacı var. Birini yapamayan yönetim 3 transferi elbette yapamayacak!

Zaten geride olan sarı lacivertliler bu beraberlikle şampiyonluk şansını iyice düşürdü. Kime üzülüyorum biliyor musunuz?

Dick Advocaat'a... Uzun yıllar sonra takımın başına doğru düzgün bir teknik adam geldi ama ortada takım yok! Zaten yönetim "iyi hocaiyi takım" denklemini malesef bir türlü kuramıyor...