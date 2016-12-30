Aman Başkan!

Ben ağustos, eylül, ekim hatta kasım ayında performans gösteren oyuncuyu pek severim.

Amaaa...

Aralık ayında daha çok idman yapan, her zamankinden daha iyi performans gösteren futbolcuyu sevmem!

Çünkü bu tip oyuncuların kafasında tilkiler vardır. "Transfer sezonuna yakın performans göstereyim. Ya iyi bir transfer yapayım ya da takımda kalayım" düşüncesi aslında futbolcunun en büyük düşmanı...

İsim vermeyeceğim, siz kimleri kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz! Dick Advocaat zeki adam vesselam...

Kupanın ne anlama geldiğini bizim bir çok, "tecrübeli" teknik adamdan daha iyi biliyor.

Dün gece Menemen Belediyespor karşısına bu ciddiyetle, kazanacak bir takım çıkardı. Hatırlayın; Riekerink Galatasaray'da böyle kalmadı mı? Bir Türkiye Kupası ardından aldığı bir Süper Kupa ile Galatasaray gibi marka bir takımın teknik direktörü oluverdi!

Bir kupa deyip geçmeyin dostlar...

Büyük takımın sezonu, "yapılan onca yatırıma" rağmen kupasız kapatması kabusların en büyüğü. Advocaat da bunu çözmüş olacak ki; Menemen karşısına kazanmak için çıktı.



Fernandao müthişti

Özellikle Fernandao'nun oyunu izlenmeye değerdi. Sezon başından bu yana nerelerdeydin kardeşim?

Öyle görünüyor ki, Advocaat kupada yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Futbolcularına da bunu anlatmış.

Ama devre arası yapılacak transferlerle ilgili yönetimle ters düştüğünü duydum.

Fenerbahçe yönetimi sezonun ikinci yarısında taraftarının istediği futbolu oynamak ve şampiyonluk adayı olmak istiyorsa anahtarı Advocaat'a teslim etsin.

Finansal-fair play anlamında sıkıntılar yaşandığını ben de biliyorum.

Ama Advocaat'ın yaptığı tek transferin Jeremain Lens olduğunu düşünürsek, ne kadar isabetli transfer yapabildiğini görebiliyoruz.

Sevgili başkan aman, sakın transferi sen yapma.

Bırak Advocaat yapsın.