Çok ararsınız!

Bazı oyuncuların Fenerbahçe formasını giymeyi hak etmediğini dün bir kez daha gördük.

Kötü oynamalarının hiçbir bahanesi olamaz.

Yorgunlar desem değiller, zira aralarında sezonun ilk yarısını kulübede geçirmiş olanlar var!

Kendilerini gösterme maçlarını bu kadar "umarsız" geçirmeleri bana başka şeyler düşündürüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın sözleşmesini uzatıp, kiraya verdiği Stoch'dan hala ne beklendiğini anlayamıyorum.

Bir türlü gereken patlamayı yapamadığı gibi sürekli geriye gidiyor. Attığı bir kaç güzel golün, profesyonel kariyerini devam ettireceğini sanıyorsa yanılıyor.

Emenike ve Van del Wiel'in başına gelenler, "bazı" oyunculara ders olmamış demek ki... Devre arasına sadece bir hafta kaldı. Advocaat'ın bir türlü beklentileri karşılamayan oyuncularla ilgili bir karar vermesi gerekiyor.

Hem yönetimin hem de taraftarın gözünde inanılmaz bir kredisi var Hollandalı teknik adamın... Yapacağı sert revizyonun kimsenin tepkisini çekeceğini zannetmiyorum.

Fenerbahçe'nin artık safralarından kurtulması gerekiyor. Bunu şu anda gerçekleştirebilecek tek kişi Advocaat'tır.

Yıllardır hiçbir şey yapmadan, "profesyonel yedek" olarak kariyerini devam ettirenlerle artık yolların ayrılma zamanı geldi.



Fabiano yıldız oldu!

Her zaman oyunculara şans verilmesi taraftarıyım. Ama kimse kusura bakmasın bir futbolcuya 3- 4 sene şans verilmez. Bir hadi bilemedin ikinci yılında sporcu kendini gösterecek. Gösteremiyorsa da gidecek!

Geçen hafta Amed dün de Menemen karşısında Fabiano'nun maçın yıldızı olması birşeylerin ters gittiği anlamına geliyor.

Emin olun Menemen Belediye Spor galibiyeti hak eden taraftı. Skrtel ve Fabiano olmasa galip gelmeleri işten bile değildi.

Fenerbahçe kulübesinde Erdican diye bir genç var. Advocaat iki maçtır kadroya almasına rağmen oynatmıyor.

Mutlaka geçerli sebepleri vardır lakin ben bu Erdican'la ilgili çok olumlu şeyler duyuyorum. Merakla izlemek için bekliyorum.

Umarım Advocaat bir şans verir de bu genç kardeşimizi izleme şansı buluruz.

Özellikle orta saha oyuncularının çok pas hatası yapmasını konsantre olamamalarına bağlıyorum. Ama o konsatre olamayan arkadaşlara şunu söyleyeyim, buradan gidince Fenerbahçe formasını inanılmaz çok ararsınız. Gittikten sonra arasanız da bulamazsınız.

Haberiniz olsun...