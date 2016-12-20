Pereira enkazı!

Kendi sahasında, seyircisinin önünde bir maça çıkan Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunun Volkan Demirel olması kabul edilemez.

Ligin en az gol pozisyonu veren takımı olan sarı lacivertlilerin, Gençlerbirliği karşısında birçok pozisyon vermesinin en büyük nedeni kümülatif yorgunluk...

Geçen hafta hangi Fenerbahçeli futbolcuyla konuşsam hemen hepsi adale ağrılarından şikayet ediyordu. Sezon başı kampını Pereira ile 'boş geçen' futbolculara biraz da 'mecburen' yarışırken yapılan yüklemeler onların bu sıkıntıları yaşamasına neden oldu.

Anlayacağınız Dick Advocaat'ın gelişi teknik-taktik anlamda birçok sıkıntıyı çözse de hâlâ olumsuz 'Pereira etkisi' devam ediyor. Oyunculara doğru taktik verirsin, hafta içi iyi çalıştırırsın, sahada ne yapmaları gerektiğini çok iyi anlatırsın ama sezon başı kampının eksikliğini hiç bir zaman gideremezsin.



Hocalığını gösterdi

Advocaat bütün bu olumsuzluklara rağmen takımını yarışın içinde tutmaya çalışıyor. Ozan-Fernandao hamlesiyle yine hocalığını gösterdi. Zira ikinci golün asisti Ozan'dan gol de Fernandao'dan geldi. Sow'un son haftalarda yaptığı katkılar çok önemli...

Süper golcü Van Persie'nin istikrarsız oluşu, Fernandao'nun gol atmasına rağmen bir türlü istenilen seviyeye gelememesi, Emenike'nin ise her hafta yeni bir arıza ile anıldığı ortamda Sow'un yaptıkları altın kadar değerli.

Eğer sezon sonu kiralık oyunculardan sadece birinin bonservisi alınacaksa bu isim Moussa Sow olmalıdır. Zira aidiyeti çok yüksek bir futbolcu... Fenerbahçe'ye saman alevi gibi parlayıp sönen oyuncular değil, kendisini gerçekten Fenerbahçe'ye adayan futbolcular gerek. Son yıllarda en çok bunun eksikliğini yaşanmıyor mu?

Gençlerbirliği karşısında 4 net golü önleyerek takımın galip gelmesini sağlayan Volkan Demirel, maçın hiç şüphesiz yıldızıdır.

Bu karşılaşmanın yıldızı; atanlar değil kritik anlarda kritik kurtarışları yapandır. Volkan Demirel ve dirençli defans hattı (Özellikle Kjaer ve Skrtel) 3 puanı getirdi.