Ne oldu Başkan?

Geldiğinden beri sürekli sahip çıktın Emenike'ye... Maç oynanırken Fenerbahçe formasını çıkardığında, "Gençtir, hata yapmıştır" dedin. Emenike'ye 19 yıllık başkanlığın sırasında kimseye sahip çıkmadığın kadar sahip çıktın!

Yönetici arkadaşlarının, taraftarların, efsane olmuş futbolcuların dahi bu kadar arkasında durmadın! Oysa Emenike'nin Fenerbahçe'ye hiçbir şey veremeyeceği aşikardı.

Sevgili Başkan, kusura bakma ama saha dışıyla ilgili yaptığın açıklamaların hemen hepsi doğru çıkarken, futbolla ilgili açıklamaların hepsinde yanıldın.

Saha dışından anlıyorsun ama saha içi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Bak Advocaat'a... Senin yıllardır anlayamadığın Emenike'yi 4 ayda çözüverdi!

Helal olsun Hollandalı'ya... Zira bir takımın şampiyonluğu sadece transfer edilen futbolculara bağlı değildir.

Bazen de yapacağın bir hamle, bir kadro dışı takımı şampiyon yapar.

Bence Advocaat'ın bu hamlesi Fenerbahçe'yi şampiyonluğun 1 numaralı adayı yapmıştır. Bu karar kendine gelmeyen ve "hep bahaneleri" olan diğer oyunculara da örnek olacaktır.



A Spor'da uyarmıştım

Van der Wiel ilk geldiğinde A Spor'da onunla ilgili olumsuz konuşmuştum.

Benim duyduklarımı Fenerbahçe yöneticilerinin duymaması hakikaten inanılmaz!

Ya iyi araştırmıyorlar ya da "birilerinin gazına geliyorlar!" Aziz Bey, Emenike için, "10-15 milyon euro'luk" transfer teklifleri olduğunu söylüyordu. Bakalım, Emenike kaç paraya satılacak? Tabi koca ilk yarıyı neredeyse hiç oynamadan, Moda dergilerine poz vererek geçiren Van der Wiel de...

Sonuç olarak Fenerbahçe Yönetimi biraz da Advocaat sayesinde doğru bir karar verdi. Bundan sonra yapılacak şey kulübü daha fazla zarara uğratmadan iki oyuncudan kurtulmak.

Kimse Emenike ve Van der Wiel'i affetmeyi aklından bile geçirmesin.

Çünkü taraftarın bu iki oyuncuya daha fazla tahammül edeceğini sanmıyorum.