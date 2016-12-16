Kulübedeki sıkıntı

Fenerbahçe'nin son yıllarda başına gelen en güzel şey Dick Advocaat... Böylesine ne yaptığı bilen, oyunculara eşit mesafede ve adil bir teknik direktör, "oynamak isteyen" futbolcular için biçilmiş kaftan. Bunları yazmamın nedeni Salih Uçan... Uzun zamandır kadroya giremiyor, yedek kulübesinin gediklisi oldu. Gelecek vaat eden diye övgüler dizdiğimiz bir futbolcunun bu durumda olması açıkçası beni çok üzüyor.

Tabi bu durumun başlıca sorumlusu kendisi... Amed karşısında yine hayalkırıklığıydı.

Oysa bu kadar genç yaşta yapması gereken tek şey var, çalışmak, çalışmak, çalışmak... Yeteneklerine ihanet etme Salih. Biz senin Nasıl bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Advocaat ile çalışmanın tadını çıkar ve lütfen artık kendine gel. Zira böyle devam edersen kaybolup gideceksin.

Fenerbahçe'nin yedeklerinin, 'neden yedek kaldıklarını' gördük aslında... Düşük profilli Amed karşısında takımın en iyi oyuncusu kaleci Fabiano oluyorsa sıkıntı var demektir.

Fabiano bu sezon çok az forma giymesine rağmen inanılmaz toplar çıkardı.

Sürekli oynayamayan bir kalecinin kendisini hazır tutması önemli...



Transfer yapmak şart

Savunma Roman dışında genç oyunculardan kuruluydu. Hal böyle olunca uyumsuzluklar göze çarptı.

Abdurrahman, karşısında oynayan Abdullah'la olan neredeyse bütün mücadeleleri kaybetti. Sağ bekteki Savaş ise sürekli bindirme yapmasına rağmen hiç isabetli orta yapamadı.

Sadece verkaç için bindirme yapılmaz Savaş kardeş. Rakip ceza sahasına kadar geldiysen ortayı yapacaksın.

Aatif örnek alınması gereken oyuncuların başında geliyor. Hiç küsmüyor, maç seçmiyor, her zaman elinden geleni vermeye çalışıyor. Böyle bir oyuncunun Fenerbahçe forması giyiyor olması gerçekten büyük şans. Teknik direktörün elini rahatlatıyor.

Advocaat'ın rotasyonlarla ilgili sıkıntıları dile getirmesinin sebebini herkes anladı. 3 kulvarda giden takıma mutlaka transfer yapılması gerekiyor.

Sadece 11'e değil kulübeye de...