Yeni bir plan...

Antalyaspor'dan başlayalım, Rıza Çalımbay'la birlikte bambaşka bir takım olmuşlar. Zaten Rıza hoca hangi takıma gitse elinin değdiği belli oluyor. Sakin, disiplinli, oynamak isteyen bir takım Antalya... Tek sıkıntıları hücuma çıktıklarında özellikle 3. b.ölgede top kimin ayağındaysa Eto'o'yu arıyor. Bu da hem zaman kaybına hem de fazladan ve gereksiz paslara neden oluyor. Kaybedilen zaman yüzünden önemli pozisyonlar başlamadan bitiyor.

F.Bahçe arka arkaya önemli rakiplerle oynadı ve bir seri yakaladı. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmek kolay değil.

Ligin başında kaybedilen puanlar yüzünden teknik heyet ve futbolcular baskı altında...

Zira ligde puan kaybına tahammül yok. 'Şampiyonluk yarışından kopma korkusu' sahada istenilen futbolun oynanamamasına neden oluyor. F.Bahçe'nin bir önemli dezavantajı daha var.

Advocaat'ın 'Top rakipteyken oynama' sistemi öylesine yerleşmiş ki pas oyunu oynamayı unutmuşlar. Topa sahip olunan dakikalar Fenerbahçeli oyuncuları ne yaptığını bilmez bir duruma sokuyor.

Haftalardır çok kötü bir performans gösteren Volkan Şen'in neden ilk 11'de sahaya çıktığını anlayamadım. Tabi maçın sonuna kadar sahada nasıl kaldığını da...

Geldiği günlerdeki görüntüsünden eser yok. Sürekli geriye gidiyor. İstediklerini yapamama durumu sinirlerini bozuyor, saha içinde hakemle, rakiple dalaşıyor sürekli...

Bence bir süre dinlenmeye ve kafasını toplamaya ihtiyacı var. "Kazanacağım" diye oynatmak onun tamamen kaybolmasına yol açacak gibi görünüyor.

Advocaat'ın kurduğu sistemi, oynattığı taktiği rakipler artık ezberledi. Uzun maratonda yeni planlar yapması gerekiyor.

Kanatların durdurulmasıyla Fenerbahçe duruyor. Merkezden hücum edebilecek, forvetleri pozisyona sokacak oyuncunun boşluğu bir türlü doldurulamıyor.

Gelelim maçın en alengirli pozisyonuna...

Sow'un röveşatayla attığı golde "ayağının olmaması gereken yerde" olduğunu düşünüyorum. Faul kararı doğru...

Yanlışa doğru dersek, "başkalarının" durumuna düşeriz! Varsın F.Bahçe hatalı bir kararla puan almasın, hakemlerin ittirmesiyle de şampiyon olmasın!