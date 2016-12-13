 Yeni bir plan... – Emre Bol – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeni bir plan...

    Antalyaspor'dan başlayalım, Rıza Çalımbay'la birlikte bambaşka bir takım olmuşlar. Zaten Rıza hoca hangi takıma gitse elinin değdiği belli oluyor. Sakin, disiplinli, oynamak isteyen bir takım Antalya... Tek sıkıntıları hücuma çıktıklarında özellikle 3. b.ölgede top kimin ayağındaysa Eto'o'yu arıyor. Bu da hem zaman kaybına hem de fazladan ve gereksiz paslara neden oluyor. Kaybedilen zaman yüzünden önemli pozisyonlar başlamadan bitiyor.
    F.Bahçe arka arkaya önemli rakiplerle oynadı ve bir seri yakaladı. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmek kolay değil.
    Ligin başında kaybedilen puanlar yüzünden teknik heyet ve futbolcular baskı altında...
    Zira ligde puan kaybına tahammül yok. 'Şampiyonluk yarışından kopma korkusu' sahada istenilen futbolun oynanamamasına neden oluyor. F.Bahçe'nin bir önemli dezavantajı daha var.
    Advocaat'ın 'Top rakipteyken oynama' sistemi öylesine yerleşmiş ki pas oyunu oynamayı unutmuşlar. Topa sahip olunan dakikalar Fenerbahçeli oyuncuları ne yaptığını bilmez bir duruma sokuyor.
    Haftalardır çok kötü bir performans gösteren Volkan Şen'in neden ilk 11'de sahaya çıktığını anlayamadım. Tabi maçın sonuna kadar sahada nasıl kaldığını da...
    Geldiği günlerdeki görüntüsünden eser yok. Sürekli geriye gidiyor. İstediklerini yapamama durumu sinirlerini bozuyor, saha içinde hakemle, rakiple dalaşıyor sürekli...
    Bence bir süre dinlenmeye ve kafasını toplamaya ihtiyacı var. "Kazanacağım" diye oynatmak onun tamamen kaybolmasına yol açacak gibi görünüyor.
    Advocaat'ın kurduğu sistemi, oynattığı taktiği rakipler artık ezberledi. Uzun maratonda yeni planlar yapması gerekiyor.
    Kanatların durdurulmasıyla Fenerbahçe duruyor. Merkezden hücum edebilecek, forvetleri pozisyona sokacak oyuncunun boşluğu bir türlü doldurulamıyor.
    Gelelim maçın en alengirli pozisyonuna...
    Sow'un röveşatayla attığı golde "ayağının olmaması gereken yerde" olduğunu düşünüyorum. Faul kararı doğru...
    Yanlışa doğru dersek, "başkalarının" durumuna düşeriz! Varsın F.Bahçe hatalı bir kararla puan almasın, hakemlerin ittirmesiyle de şampiyon olmasın!

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 13 Aralık 2016, Salı
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
      1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Emre Bol - Diğer Yazıları tümü


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü