Taktik deha

Feyenoord; yaş ortalaması genç ve çok koşan oyunculardan kurulu bir takım... Böyle bir takımla kora kor oynamak akıllıca olmazdı.

Sezon başından bu yana Advocaat'ın takımını nasıl bir taktikle sahaya çıkardığının yakın takipçisiyim. Adam gerçekten bir taktik dehası... Her maçın ayrı bir hikayesi var ve Advocaat rakibe göre bir sistemle çıkarıyor takımını... Ne istediğini basit ve her oyuncunun anlayabildiği dille anlatmak gerçekten çok mühim... Taktiği belirlersin ama anlatamazsın.

Zira bütün oyuncular aynı zeka seviyesine sahip değil. Pereira her antrenmanda farklı bir şey anlatmaya çalışıyor, futbolcuların kafasını daha çok karıştırıyordu! Net taktik, kolay anlatım ve ne istediğini bilen bir teknik direktör...

Advocaat Fenerbahçe'nin büyük şansı... Bir forvet oyuncusu kariyerinde kaç kez röveşata golü atabilir? Ben söyleyeyim, bu sayı en üst düzey forvetler için dahi bir elin parmaklarını geçmez.

Zira ceza sahası içinde, kaleye sırtı dönük bu kadar kolay pozisyona girebilme ihtimali çok düşük. Ama söz konusu Sow olunca işler değişiyor.

Yakında, "Sow'dan röveşatayla gol yiyen takımlar" istatistiği yapılacak!



Takviyeyle kupa gelir

Bir oyuncunun için sahanın içerisine biraz dikkatlice bakmak yeter. Mesela ben kendisini çabuk yere bırakan futbolcuya ifrit olurum! Yalandan şiddetli faul yapılmış gibi bağıranlara da... Dün maçın başında Lens kendini bıraksa penaltı belki de rakibe kırmızı çıkacak.

Ama o faule rağmen ayakta kaldı. Futbolcunun hası ceza sahasında belli olur arkadaş! Ayakta kalma çabası ve uyanıklık yapmaması genç oyunculara ders olsun. F.Bahçe 2. bölgede önce rakibini durdurdu, ayağa pasla gardlarının düşmesine neden oldu. De Souza ve Topal mükemmele yakındılar. Özellikle Josef inanılmaz kritik müdahaleler yaptı. Avrupa'da yola devam etmek çok önemliydi.

Çünkü geçen seneyi çapsız Pereira yüzünden boş geçen takımın her alanda başarıya ihtiyacı var. Bu kadro Avrupa Ligi'ni alabilecek kapasitede... Tabii devre arası yapılacak bir kaç takviyeyle...