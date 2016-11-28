Alın teriyle...

Moussa Sow son yılını daha düşük profilli bir ligde oynayarak geçirdi.

Bu yüzden Türkiye'ye döndüğünde özellikle ilk maçlarda sıkıntılar yaşadı.

Daha az antrenman yapmak, daha yumuşak bir ligde oynamak onu oldukça geriye götürmüştü.

Ama Dick Advocaat ve ekibinin sihirli değneği ona da dokunmuş. Rizespor karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle eskigüzel günlerine dönmenin sinyallerini verdi.

Bu arada attığı gollerden çok oyun içerisinde yaptıklarını daha çok önemsiyorum.

Hem takım savunmasına katkı verdi hem de hücuma... Sow'un özellikli bir oyuncu olması onu takım içindeki bütün forvetlerden daha değerli kılıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor, forvette de...

Hep şunu söylüyorum, günümüz futbolunda bütün oyuncular yeteneklerini geliştirmelidir diye... Sadece tek mevkiyi değil, farklı bölgelerde oynayabilen joker oyuncular artık daha değerli. Advocaat'ın bundan sonra Volkan Şen yerine daha çok Aatıf'ı tercih etmesi takımın hayrına olacak gibi görünüyor. Aatıf'ı Volkan'dan ayıran en önemli fark, sahada ne yaptığını biliyor olması... Hücuma çıkarken hep bir planı ve ona göre hareket ediyor.



Volkan Şen çok kararsız

Volkan ise son ana kadar ne yapacağına bir türlü karar veremiyor. Bu nokta çok ama çok önemli. Futbol bilgisiyle alakalı... Arada büyük bir seviye farkı yok aslında... Ancak oyunu daha iyi okuyabilen Aatıf oynadığı her maçta gerek gol gerekse asist olarak katkı veriyor. Bütün oyuncuların üst seviyede olması Advocaat'ın önemli bir şansı.

Türkiye kupası maçlarının başlamasıyla yarışılan kulvar sayısı 3'e çıkacak. Bu ortamda hangi takımın ne kadar çok hazır oyuncusu varsa öne çıkacak. Fenerbahçe önemli bir deplasman maçını daha geride bıraktı ve galibiyet serisini devam ettirdi. Rakiplerinin hakem kararlarıyla kazandığı haftalarda, sadece iyi futbolla maç kazanıyor olmak F.Bahçe için büyük bir moral...