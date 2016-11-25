Tıkır tıkır...

İlk yarıda yorgun, motivasyonunu Manchester United ve Galatasaray maçlarında bırakmış bir Fenerbahçe vardı sahada... Sarı lacivertli takımın uzun zamandır başlıca problemlerinden birisi, "hazır, birlikte oynamayı bilen, skor ne olursa olsun aynı makine futbolunu" oynayabilen takımlar karşısında hep sıkıntı yaşamasıydı.

Zorya tam da böyle bir takım... Özellikle ilk yarıda düzenli oyunlarıyla Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattılar. Uzun zamandır nerede olduğunu merak ettiğimiz Stoch attığı mükemmel golle kendisini bize hatırlattı. Bu kadar benzer golleri atabilen ikinci bir oyuncu görmedim. İçeri kat edip uzaktan attığı golle takımı rahatlatan isim oldu. Avrupa Ligi'ndeki rakipler onu tanımadığı için bu şut fırsatını veriyorlar.

Ama bizim ligde herkes Stoch'un böyle goller atabildiğini bildiği için önünü kapatıyor. Anlayacağınız rakibin tanıması halinde kolay marka edilebilen bir futbolcu...

Bu kadar iyi şut atabilen ve hazlı bir oyuncunun farklı yönlerini geliştirmesi gerekiyor. Yoksa futbol hayatına "kulübede" devam etmesi muhtemel... Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin hala Emenike'den ne beklediği anlamak zor.



Van Persie'yi izlesin

Takımdaki hemen herkes gelişirken o istikrarsız bir şekilde devam ediyor. Emenike'ye bir tavsiyem var, açsın internetten takım arkadaşı Van Persie'nin saha içerisinde nerede durduğuna, nasıl koşular yaptığına ve toplara nasıl vurduğunu izlesin. Tekrar tekrar izlesin. Bıkmadan usanmadan... Artık futbol hayatının sonlarına gelen Van Persie'yle antrenman yapmanın tadını çıkarsın. Ve her idmanda ''ustadan'' birşeyler kapmaya çalışsın.

Fenerbahçe taraftarının gözünde bir kredisi kalmadı. Bana sorarsanız devre arası satılıp takıma problemsiz bir golcü alınmalı.

Advocaat Zorya karşısında da yaptığı Emenike x Stoch değişikliğiyle maça damgasını vuran isim oldu. Uzun zamandır Fenerbahçe teknik direktörlerinde görmediğimiz bir özelliği var Hollandalının...

Eksikler kim olursa olsun, kazanan bir takım oluşturdu. İsimler değişiyor, oyuncu kaliteleri değişiyor ama sistem tıkır tıkır işliyor.

İşte yıllardır özlenen "takım olma" durumu Advocaat sayesinde yerleşti...