Nani haklı

Fenerbahçe, Galatasaray'a tam 17 yıldır Kadıköy'de kaybetmiyor. Bu inanılmaz bir istatistik. Ama bu istatistik sadece bu topraklarda önem arz ediyor!

Geçen sezon Fenerbahçe formasını giyen Nani'nin, "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Benim de dünyanın çok ilgisini çeken bir maç değil" açıklaması bazı gerçekleri yüzümüze vurdu aslında… Mutlaka Nani'ye kızanlar da olmuştur.

Ama ben katılıyorum. Neden mi? Yıllardır ligimizin en kötü, en tartışılan maçları Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanmıştır. Futbolun güzelliklerini değil, futbolun çirkinliklerini gördüğümüz maçlardır.

Bu mu dünya derbisi Allah aşkına?

Tribünlere gelenler gerginlik değil futbolu izlemeye geliyor. Şimdi düşünün; son 5 yılda izlediğiniz en güzel maçlar hangileriydi? Bu soruya kimse Fenerbahçe- Galatasaray maçıydı diyemez.

İşte bu yüzden kimse bizim dünya derbimizle ilgilenmiyor! Umarım yanılırım ve Pazar günü sahada sadece futbol oynayanları izler ve tartışırız.



Advocaat tarihe geçer!

Fenerbahçe özellikle Lens'in eksikliğini çokça hissedecek. Zira o olmadan rakip alanda kolay kolay etkili olamıyor.

Mehmet Topal'ın yerinde Ozan'ın oynayacağı söyleniyor. Maç eksiği olan Ozan'ın, temposu yüksek, bu sert maçta oynaması ne kadar doğru olur? Derbilerin çoğunda penaltı ve kırmızı kartlar oluyor. İlk kez bir Galatasaray derbisine çıkacak Advocaat'a bunlar anlatılmalı.

B ve C planlarını mutlaka yapmalı.

Bir de eğer kaybederse tarihe geçeceğini anlatsınlar Advocaat'a! Zira 17 yıl sonra ilk kaybeden teknik direktör olur.

Ondan sonra ağzıyla kuş tutsa, takımı 3 sene arka arkaya şampiyon yapsa, hep, "17 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a kaybeden teknik direktör" olarak anılır!

Derbide çok pozisyon olacağını düşünmüyorum.

Duran toplar kimin kazanacağı konusunda belirleyici olacaktır. Burada da Galatasaray'ın bariz bir üstünlüğü var.

Çünkü Sneijder, Selçuk gibi iyi duran top kullanan futbolculara sahipler…



TSYD seçiminde utanç!

Evvelki gün TSYD seçimlerindeydik.

Malumunuz TSYD, 53 yıllık tarihinde ilk kez olağanüstü seçimi yaşadı. Ve sonunda yapılamayan bir seçimi de gördük! Yazıktır, günahtır. Mevcut TSYD yönetiminin yerinde olsam bu utançla bir dakika daha görevde kalamazdım.

Bir daha da asla aday olmazdım. Hırslarının esiri olanlar artık TSYD'nin yakasını bıraksın. Bu şekilde devam ederlerse daha kötü günler bekliyor meslek örgütümüzü… Seçimde oy kullanmak için sıraya girenleri engellemek için büyük bir kalabalık sahneye yığıldı.

Divan başkanının, "Sahneyi boşaltın" uyarılarını bilerek dikkate almadılar.

Bunun nedeni Anadolu'dan gelen ve uçaklarına yetişmek isteyen üyelere oy kullandırtmamaktı.