 Chahechoue! – Emre Bol – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Chahechoue!

    Dick Advocaat, M. United maçında inanılmaz bir efor sarfeden takımda sadece Van Persie ve Aatıf değişikliği yapmıştı.
    Oynadığı her maçın yıldızı olan Lens dahil birçok futbolcuda yorgunluk belirtileri vardı. Sonuçta oyuncular makine değil! Rotasyona ihtiyaçları var.
    Volkan Şen'le ilgili bir sürü şey yazdık çizdik bu satırlarda... "Bal yapmayan arı" tabirinin bu kadar yakıştığı bir futbolcu olmamıştır herhalde! Sonucunu getirmese de, adam eksiltmesini, süratini, zaman zaman da takım savunmasına yaptığı katkıyı hep övdük.
    Ama artık bunları da yapamaz halde.
    Eğer yukarıda saydığım özelliklerini dün gece olduğu gibi gösteremezse forma yüzü göremez. Sıradan bir futbolcu olur. Herkes gol atamamasına katlanabiliyor lakin Akhisar karşısındaki Volkan'a kimse katlanmaz!

    Yeniden doğdu
    İki haftadır küllerinden doğan Aatıf'ı zevkle izliyoruz. Acaba Advocaat böyle bir oyuncuya daha lig başlamadan sırtını döndüğü için suçluluk duyuyor mudur? Ya da Avrupa kadrosuna yazmadığı için...
    Neyse ki inat etmedi, bizler de Aatıf gibi ligimizi tanıyan, takım için oynayan önemli bir futbolcuyu izleme fırsatı buluyoruz. "Aatıf'ı kiralayabilir ya da satabilirsiniz" diye Advocaat'ı dinlemeyen yönetimini kutluyorum.
    F.Bahçe bir deplasman maçını daha kazanarak şampiyonluk yarışında olacağını gösterdi. Sarı görerek cezalı duruma düşen Mehmet Topal'ın eksikliği G.Saray'a karşı hissedilir. Zira her bölgenin alternatifi var ama Topal'ın yok. Bakalım Advocaat nasıl çözüm bulacak.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
      1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Emre Bol - Diğer Yazıları tümü


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü