Chahechoue!

Dick Advocaat, M. United maçında inanılmaz bir efor sarfeden takımda sadece Van Persie ve Aatıf değişikliği yapmıştı.

Oynadığı her maçın yıldızı olan Lens dahil birçok futbolcuda yorgunluk belirtileri vardı. Sonuçta oyuncular makine değil! Rotasyona ihtiyaçları var.

Volkan Şen'le ilgili bir sürü şey yazdık çizdik bu satırlarda... "Bal yapmayan arı" tabirinin bu kadar yakıştığı bir futbolcu olmamıştır herhalde! Sonucunu getirmese de, adam eksiltmesini, süratini, zaman zaman da takım savunmasına yaptığı katkıyı hep övdük.

Ama artık bunları da yapamaz halde.

Eğer yukarıda saydığım özelliklerini dün gece olduğu gibi gösteremezse forma yüzü göremez. Sıradan bir futbolcu olur. Herkes gol atamamasına katlanabiliyor lakin Akhisar karşısındaki Volkan'a kimse katlanmaz!



Yeniden doğdu

İki haftadır küllerinden doğan Aatıf'ı zevkle izliyoruz. Acaba Advocaat böyle bir oyuncuya daha lig başlamadan sırtını döndüğü için suçluluk duyuyor mudur? Ya da Avrupa kadrosuna yazmadığı için...

Neyse ki inat etmedi, bizler de Aatıf gibi ligimizi tanıyan, takım için oynayan önemli bir futbolcuyu izleme fırsatı buluyoruz. "Aatıf'ı kiralayabilir ya da satabilirsiniz" diye Advocaat'ı dinlemeyen yönetimini kutluyorum.

F.Bahçe bir deplasman maçını daha kazanarak şampiyonluk yarışında olacağını gösterdi. Sarı görerek cezalı duruma düşen Mehmet Topal'ın eksikliği G.Saray'a karşı hissedilir. Zira her bölgenin alternatifi var ama Topal'ın yok. Bakalım Advocaat nasıl çözüm bulacak.