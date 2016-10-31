 Fenerbahçe için... – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe için...

    Dick Advocaat'ın ligin en iyi kontra yapan takımına karşı sahaya kontratak taktiğiyle çıkması, dersini çok iyi çalıştığının göstergesiydi. Hollandalı teknik adam oyunu kendi yarı sahasında kabul edip önce Karabükspor'un hızlı forvet hattını durdurmayı planlamıştı.
    Rakibin eksik kalmasıyla oyun üstünlüğü tamamen Fenerbahçe'nin eline geçti. Igor Tudor takımının eksik oynamasına rağmen 3'lü forveti bozmayı düşünmeyip her zamanki taktikle oynamaya çalışınca böylesine farklı bir skor ortaya çıktı. Eğer maç 11'e 11 tamamlansaydı konuşacak çok şey vardı aslında...
    Mesela Aatıf tercihi...

    Penaltı kararı ağır
    Sezon başında takımda istemediğin, Avrupa kadrosuna yazmadığın bir oyuncuyu belki de sezonun en önemli maçlarından birinde sahaya sürmek pek akıllıca değildi.
    Gelelim çok tartışılan penaltı pozisyonuna...
    Fırat Aydınus'un verdiği karar bence ağırdı. İki haftadır hakemlerin lehine yaptığı hatalarla maç kazanıyor Fenerbahçe...
    Bence teknik heyetin üzerinde durması gereken başlıca konu bu olmalıdır. Takımın seviyesi halen ciddi maçları döve döve kazanacak duruma gelemedi. Önemli olan iyi oynayarak, "rakibe gücünü göstererek" maç kazanmaktır. Hakem hataları bugün lehine yarın aleyhine olur. Hafta başından bu yana sosyal medyada, "Ali Koç için, maçlara gelin" sloganıyla küsmüş taraftarları stada yeniden getirebilmek için kampanyalar yapıldı. Ama dün taraftarlar yine maça ilgi göstermedi. Zaten maça gelecek olan, "Aziz Yıldırım için, Ali Koç için" değil, Fenerbahçe için gelmeli. Taraftarın bu cevabını iyi anlamak lazım.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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