Umarım ders alırsınız

Dick Advocaat'ın Manchester United karşısına çıkardığı 11, "Zaten yenileceğiz. Bari fark yemeyelim" anlamına geliyordu.

Ama gelin görün ki, bu kadar defansif bir kadro dahi tarihi hezimetten kurtulmaya yetmedi.

Teknik direktör Dick Advocaat'la başkan Aziz Yıldırım arasında benzerlikler var. İkisi de, "Ben yaptım, oldu" tarzında çalışmayı seviyor!

Ortak akıl kullanmayı önemsemedikleri için de sürekli yanılıyorlar.

Van Persie, Ada'da çok seviliyor olabilir. Bu durum onunla İngilizler'in arasında!

Ama oyunu bu kadar kendi yarı alanında kabul edeceksen senin forvetin Van Persie değil, açık alan seven Emenike olmalıydı.

Nitekim Manchester United oyunu Fenerbahçe sahasına yıktığında tam da Emenike'nin sevdiği alanlar vardı.



YILDIRIM YANLIŞ YAPIYOR

Maç oynanırken basın tribününün hemen yan tarafında oturan Aziz Yıldırım'a baktım. Kurduğu kadronun kalibresinin ne kadar düşük olduğunu farketmiş midir acaba? Ya da artık bırakma zamanının geldiğinin!

Fenerbahçe her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Bu takımın kadro mühendisliğini yıllardır Sayın Yıldırım bizzat kendisi yapıyor ve sürekli yanlış yapıyor!

Dün sahada çaresizce maçın bitmesini bekleyen Advocaat ve futbolcuları suçlayamıyorum.

Süper Lig'de iki çalım atıp kendisini Messi zanneden ama Manchester United karşısında "kendisinin nasıl bir futbolcu olduğunu farkeden" Volkan Şen'e de kızmıyorum. Benim kızdığım Fenerbahçe ruhunun artık kaybolmaya yüz tutması...

Allah aşkına soruyorum, dün sahadaki kaç futbolcu çubukluyu giymeyi hak ediyor?

Artık yönetimin şapkayı önüne koyup düşünmesinin zamanı geldi.

Olmuyor, yapamıyorsunuz.

Yedek ağırlıklı Manchester United'ın kasmadan, zorlamadan, antrenman maçı tadında attığı tarihi fark umarım aklınızı başına getirir.

Umarım.