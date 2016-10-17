 Fener’in işi zor – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener’in işi zor

    Hem dünyada hem de ülkemizde bazı teknik adamlar, 'Taktik faul' sistemiyle, 'oynatmamaya' çıkarıyorlar takımlarını...
    Futbolda bu var mı, var! Ancak sahada taktik faulleri vermeyip sadece, 'izleyen' bir hakem varsa, oynamak isteyen takımın bütün planları alt-üst oluyor.
    Maçın hakemi Alper Ulusoy, oyunun başından sonuna yapılan bütün taktik faulleri izlemekle yetindi ve bu durum Alanyasporlu oyuncuları daha fazla faul yapma konusunda yüreklendirdi!
    Fauller, Volkan Şen, Alper ve Emenike gibi patlamalı oyuncuların etkili olamamasına yol açtı.
    Bakıyorum 'nin duran toplarını Van Persie kullanıyor. Takımda yüksek top hakimiyeti en yüksek oyuncunun, duran topları kullanmasını anlamak mümkün değil. Ne olacak yani, Van Persie korneri kullanıp ardından gelip kafa mı vuracak?
    Elindeki en etkili forvet, duran top uğruna bu hale getirilmez. Duran topu herkes kullansın ama Van Persie değil!

    ÇALIŞTIRACAĞINA TATİL YAPTI
    milli arayı en kötü geçiren takım oldu. Advocaat, takımla beraber olup, oyuncularını tanıyacağına, sistem kuracağına, bir hafta ülkesine gidip tatil yaptı. Olacak şey mi bu? Birisinin ona buranın Fenerbahçe olduğunu hatırlatması gerekiyor.
    Bundan sonra daha zor bir fikstür bekliyor sarı-lacivertlileri... Kendi evinde ligin zayıf ekiplerinden Alanyaspor'u yenemiyorsan kimi yeneceksin?
    Manchester United'ı mı, deplasmanda Konyaspor'u mu? Bu sezon Fenerbahçe'yi zor günler bekliyor.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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