Advocaat’ın cesareti

Fenerbahçe için hem ligde varolma hem de takımın kalibresini görme açısından önemli bir karşılaşmaydı.

Şimdiye dek ligde sadece zayıf rakipler karşısında kazanabilmiş olan sarılacivertlilerde iki önemli eksik vardı. Lens ve Hasan Ali... Bu iki oyuncunun takımın hücum gücünü ne kadar arttırdığını yokluklarında anladık.

Sadece hücum gücünü arttırmıyor, ayrıca takım arkadaşlarının performansını da inanılmaz yükseltiyorlar. Mesela Volkan Şen... Lens'in yokluğunda etkisiz kaldı. Sadece 2 oyuncunun yokluğu F.Bahçe'yi bu kadar etkilememeli. Çünkü bu maratonda sakatlar, cezalar olacak. Duyduğum kadarıyla Lens en az 2 hafta sahalarda yok.

Osmanlıspor kontratak futbolunu en iyi oynayan ekiplerin başında geliyor.

Tehlikeli bölgede çok çabuk çoğalıyorlar.

Ancak F.Bahçe orta sahasında hakikaten müthiş oynayan Josef vardı. İnanın kaç top kestiğini ben sayamadım. İkinci yarı Van Persie'yi oyuna alıp çift forvete dönmek, Advocaat'ın cesaretli bir teknik direktör olduğunun göstergesi...



PERSİE KULÜBEDEN KURTULMALI

F.Bahçe'nin yıllardır en büyük problemi deplasmanlarda kazanamamak. Deplasmanda kazanamazsan şampiyon olamazsın.

Advocaat geldiğinden beri bir sürü sorunla uğraştı ve birçoğunu çözdü. Eğer geriden gelip maç kazanma problemini çözebilirse çok önemli bir iş yapmış olur.

Persie'nin attığı gol hem onun hem de ona hala güvenenler için önemliydi.

Ama artık bu marka ismin 'Emenike'nin yedeği' durumundan kurtulması gerekiyor.