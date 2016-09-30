 Advocaat! – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Advocaat!

    Bir futbolcunun performansı, onu çalıştıran teknik direktörün performansıyla doğru orantılıdır.
    Hoca oyuncuyu rezil de eder, vezir de...
    Ülkemizde teknik direktörün tanımını farklı yapıyoruz. Sadece sistemi kuran, sahaya çıkacak oyuncuları belirlemekle görevli değildir teknik adam...
    Bence en önemli vazifesi oyuncu geliştirmektir.
    İşte bakın Ozan Tufan'a...
    Dick Advocaat geldiğinden beri ondaki inanılmaz yükselişin farkında mısınız? Advocaat, "Bana 10 numara alın" diye demeçler verebilirdi. Ama yapmayıp, mevcut kadronun içerisinden bu mevkiyi en iyi oynayabilecek oyuncuyu buldu. Benim doğru teknik adam standardım budur.

    FENER'İN GÖSTERGE MAÇIYDI
    Ozan'ın oyunu iki yönlü oynayabileceğini farkedip ona bu sorumluluğu verince ne kadar faydalı olabileceğini gördük. artık ne yaptığını bilen bir takım haline geldi. Tek problemi kondisyon ki bunda da Advocaat'ı suçlamak olmaz.
    İlk yarıda ekonomik oynamayıp bütün nefesini tüketen sarı-lacivertliler, 70'ten sonra iyice kendi yarı sahasına hapsoldu.
    maçı 'nin gösterge maçlarından biriydi. M.United gibi bir takımı mağlup etmiş, ligde kaybetmemiş Hollanda ekibi karşısında oynanan ilerisi için umut verici... Kendine güvenini kaybetmiş, ne yaptığı bilinmez bir takımı, bu hale getiren Advocaat'ı tebrik etmek gerek. O yüzden ben sahada oynayanları değil, Hollandalı'yı maçın adamı seçiyorum.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 30 Eylül 2016, Cuma
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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