Bu hale nasıl geldi?

Yıllardır birçoğunuz Aziz Yıldırım'ın sadece bir yüzünü gördünüz.

O da bazı nedenlerden dolayı sevimsiz yüzünü! Oysa başkanla oturup, kalkanlar bilir ki; Yıldırım çok hoş sohbet, dünya tatlısı biridir. Ama nedense bu pozitif tarafını kamuoyuna gösterme fırsatı bulamadı. Sürekli kavgaların, olumsuzlukların içinde yer alarak tepki çekti.

Şu sıralar sosyal medyada Yıldırım'a karşı kampanyalar başlatılıyor. Sokakta karşılaştığım, konuştuğum taraftarlar bana en çok, "Başkan ne zaman bırakacak?" diye soruyor. Taraftar tribüne gitmiyor, takımdan kimsenin umudu yok. Bunun nedeni F.Bahçe markasının sevimsizleştirilmesidir.

Başkan Yıldırım ve yönetimin yapacağı şey çok basit... Fenerbahçe'yi yine en çok sevilen kulüp yapmanın yolu öncelikle yeniden sempatik hale getirmekten geçiyor.



ŞAMPİYON OLSA NE YAZAR

Son dönemlerde marka değerine en çok zarar veren malum 'numaracı' internet sitesi! Herkesle kavga eden, başka kulüplere, onların taraftarına hatta zaman zaman devlet büyüklerine hakaret eden bu internet sitesi, kulübün resmi yayın organı gibi gösteriyor kendisini... 'Birileri' futbolculara internet sitesi yapıp cebini doldururken, kulübün marka değeri zarar görünüyor.

Cebini dolduranların umurunda mı kulübün ne durumda olduğu, dışarıdan nasıl göründüğü? Yönetimin görevi sadece kupalar, galibiyetler, başarılar kazanmak değildir.

Yönetim; çocukların kalbine F.Bahçe sevgisini aşılayıp, onların gerçek birer sarılacivert sevdalısı olmasını sağlamalıdır.

Çocukların yeniden Fenerbahçeli olabilmesi, toplumun yeniden Fenerbahçe'yi sevmesi gerekiyor. Ve taraftarların yeniden Kadıköy'ü tıklım tıklım doldurması...

Sevgi ortamı geri gelmezse Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsan ne yazar?