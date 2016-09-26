Volkan Şen mi, Lens mi?

Hafta içi İsmail Kartal'la konuşup takımının durumunu sordum.

Bana, "G.Antep'te yaşanan sıkıntılar nedeniyle buraya oyuncu getirmekte zorlanıyoruz" demişti. En önemli problemi ise stoper mevkisinde yaşıyor İsmail hoca...

Yokluktan 1.79 boyundaki Barış stoperde görev yapıyor. Savunma hattında böylesi problemler yaşayan bir takımın, ön tarafı üretken ve etkili Fenerbahçe karşısında puan alabilmesi çok zordu. Herkes Advocaat'ı 3 defansif orta saha oyuncusunu birden sahaya sürdüğü için eleştiriyor. Ama şu unutulmasın, hücum hattında adam eksiltebilen ve dikine oynayabilen 3 oyuncuya sahip sarı-lacivertliler... Gerçi iki kanat oyuncusu Wiel ve Hasan Ali koskoca ilk yarı bir tane isabetli orta yapamadı!



FENER'İN KIYMETİNİ BİLİN

Bu kadar rakip sahada hatta rakibin ceza sahası içinde oynarken skor yapmak gerekiyor.

Özellikle Volkan Şen'e hayret ediyorum.

Rakip savunmacıları yatırıyor, kaldırıyor, müthiş oynuyor. Ancak bir türlü golü atamıyor! G.Antepspor, F.Bahçeli bir oyuncunun hatasından gol bulup maçı berabere bitirse ya da kazansa, neyi konuşacağız?

Hatayı yapanı değil mi? Kimse Volkan Şen'in kaçırdıklarını konuşmayacak bile!

Maç 80. dakikada berabere geldiğinde hepiniz, "Kjaer'in hatası" dediniz değil mi? Volkan Şen'in her gol pozisyonuna girdiğinde, takım arkadaşlarını ne kadar zor duruma sokabileceğini düşünmesi lazım. İyi niyetinden elbette şüphem yok ama bol bol şut çalışması yapması gerekiyor.

Antrenman biter bitmez Samandıra'dan uzaklaşmak sadece Volkan'ın değil birçok futbolcunun sorunu aslında...

Yapmayın, etmeyin kardeşim, Fenerbahçe'nin kıymetini bilin. Maçın yıldızının Volkan Şen değil Lens olması Hollandalının skora yaptığı katkıydı elbette.

Lens fizik olarak kuvvetli oluşunun avantajıyla da ligimize çabuk uyum sağladı.