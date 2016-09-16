 Deneme-yanılma Vol 4 – Emre Bol – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Deneme-yanılma Vol 4

    İdealizm: Her yeni teknik direktör geldiğinde, "F.Bahçe büyük takım. 2 hatta 3 forvet oynamalı.
    Takım ofansif olmalı, oyunu domine etmeli hatta gol rekoru kırmalı" sözleri… Realizm: Her yeni teknik direktörün bir süre sonra gerçekleri görmesi, çok forvetten tek forvete dönmesi, 2 hatta 3 ön libero ile oynatmaya başlaması… İşte Fenerbahçe'nin durumu budur arkadaşlar!
    Bu takımın sorunu teknik direktör değil, yanlış kadro mühendisliği yapan ve dahi yanlış teknik adamları takımın başına getiren yönetimdir. Fenerbahçe'nin 'aynı tip' oyuncuları bile gelinen tablonun en az sorumlusudur. Futbolcular ne yapsın Allah aşkına? Sezona 3-5-2 ile başlayıp, ardından 4-4-2, 4-3-3 son olarak da dün gece 4-2-3-1 sistemiyle oynadılar. Dünyanın en zeki ve en iyi futbolcuları dahi bu kadar farklı sistemleri ezberleyemez, oynayamazlar. Advocaat deneme-yanılma sistemiyle doğruyu bulmaya çalışıyor. Emin olun şu anda Fenerbahçe'nin başında bir değil üç teknik adam olsa bu takım daha fazlasını, daha iyisini oynayamaz. Sistemi olan, birlikte oynamaya alışkın her takım Fenerbahçe'den puan alır.
    Zorya takımının ismini düne kadar bileniniz var mı? Peki, dünyada futbolla ilgilenip Van Persie'nin ismini bilmeyen var mı? Gördük işte; isimler değil, sistemler oynuyor artık. 3 ön libero ile oynarken ceza sahası dışından rakibe şu attırıp gol yemenin anlamı şu: Bu takım ne hücumu ne de savunmayı beceremiyor.
    Maçın sonlarında yapılan 'çılgınca saldırıya' hücum demek futbolu bilmemektir.
    Son dakikada atılan gol kimseyi kandırmasın, sorunlar halının altına süpürülmesin.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 16 Eylül 2016, Cuma
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
      1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Emre Bol - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü