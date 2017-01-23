Beyinbahçe

Ligin en çok atan 2 takımı idiler ama aynı zamanda en az yiyen 3 takımından 2'si de onlardı.

Maçın başında "yedirmeyen" tarafları ön planda gözüküyordu. İkisi de 4-2-3-1 gibi oynadığından, her hücuma çıkan karşısında "savunmaya müthiş iştahlı" bir rakip buluyordu. İlk 15 dakika,"öncelik almanın doğru zamanlamayla birleştiği" bir savunma anlayışı ve rakibe baskılarla pozisyonsuz geçti.

F.Bahçe diğer maçlardaki "2. bölgede bekleme" huyundan biraz daha vaz geçmiş, önde oynamaya çalışandı. Bu kadar baskılı oynayan iki takımın 20 dakikasında göze çarpan tek şey bol "faul"dü.

İlk 30 dakika; İki takım da öncelik alıp, basıyor, 4-2-3-1 ile birbirini kilitliyor, koşucu kanat adamı karşısına koşucu koyarak önlem alıyordu. Böyle oyunları ya duran top ya da şut ile çözersiniz. Hasan Ali'nın olağanüstü çabası, Salih'in doğru yere koşusu, Ozan'ın şansı, F.Bahçe'ye kaleyi tutan ilk şutta golü getirdi.

Bu gol F.Bahçe'nin 18 haftada direk serbest vuruşlar hariç, ceza sahası dışından şut ile attığı ikinci gol oluyordu.

Ama daha önemlisi, Alper-Hasan Ali, Salih ve Ozan dörtlüsünün gol ve öncesi topa dokunan 4 adam olması, orta sahadefans koordinasyonu, golü daha da güzelleştiriyordu.



Sahaya yüreklerini koydular

F.Bahçe sezonun en doğru oynadığı ilk 45 dakikasını geçiriyordu. Yardımlaşma inanılmazdı, sahaya yüreğini koymayan oyuncu yoktu. Golden sonra Başakşehir takımı öne gitmeyi düşündü, Visca ve Mossoro ile gol girişimleri denedi ancak kaleyi bulamadı.

Mecburi, Ozan-Karavaiev değişikliği ile 4-1-4-1 gibi başladı F.Bahçe 2. Yarıya.

Ozan olmayınca tek ön libero Josef'li sistem, hızlı Başakşehir akınlarında zorlandı.

Dönen topları Başakşehir toplayınca kenar ortaları F.Bahçe'yi yordu.

Üstünlük Başakşehir'e geçti. Lens sakatlıktan sonra eski Lens değildi, Karavaiev oyuna ağırlık koyamıyordu. F.Bahçe, 65'ten sonra maçı dengeledi. Şener sahanın en iyisi idi. Alper, uzun zamandır ilk kez bu kadar gayretliydi. Josef her yere yetişti. Pektemek-Mossoro ile direk 4-4-2'ye döndü Başakşehir. Fernandao kendine yapılan, bence yanlış karar olan penaltıyı kaçırınca fırsat tepti takımı.

Salih-Roman değişikliği ile orta saha üstünlüğü istedi Dick. Kenardan gelen Persie ve Karavaiev'in katkısızlığına rağmen rakibe pozisyon vermediler.

Maçı hakkıyla iyi mücadele ederek doğru ve beyin gücü gereken teknik adam müdahaleleri ile kazandı Fenerbahçe.