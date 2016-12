Skor oyunu göstermiyor

Rakibi önde basarak karşılayan bir takımdı Gençlerbirliği… "O zaman arkadan uzun toplar atalım" mantığıyla, Skrtel ve Kjaer uzun vurdular. Vurdular da rakibe gönderince etkili olamadılar.

Golü kaçıran ise savunma arkasına kaçarak Gençlerbirliği oldu.

Sakatlığını bildiğimden, neden ilk 11'de çıktığını anlamadığım Persie, daha 10. dakikada erken terhis olup Sow ile değişiverdi.

Ama F.Bahçe'nin ilk yarıları kötü oynama geleneği, hırstan da yoksun olarak ilk 45 dakika boyunca devam etti. Volkan Şen topla rakibin içinden geçmeye çalışırken, hâlâ sakatlığın etkisinden çıkmamış görünen Lens de rakibe orta yapıyordu. Takımın bütününde ise kolay pozisyonlarda bile top kaybı yaşanıyordu.

Hayatımda gördüğüm en sıkıcı maçlardan biri oynanıyordu. 30. dakikada kontratak şansı yakaladı F.Bahçe ama komik olanı neydi biliyor musunuz?

Hasan Ali savunma arkasına koşarken o bölgede 6 Gençlerbirliği oyuncusu vardı ama, bir Fenerbahçeli bile yoktu. Nasıl kontrataksa!

O arada, Lens'in pası ile Musa'nın golü ise F.Bahçe'ye piyangoydu.

İlk yarının özeti; dökülen bir Fenerbahçe ile sahada cesur ve akıllı oynayan, aslında galibiyeti kaçıran Gençlerbirliği'ydi.

İkinci yarının ilk 5 dakikasında Volkan Demirel kalede devleşmese Fenerbahçe mağlup duruma düşecekti.

Önde top tutamayınca, her top F.Bahçe kalesine geri dönüyordu.

Serdar Gürler her driplinginde Fenerbahçe savunmasını dağıtıyordu.

G.Birliği daha diriydi, sahanın her yerinde baskı yapınca F.Bahçe'yi oynatmıyorlardı da. Hücumcular savunmaya yardım etmeyince orta sahası da iyice düştü.



Advocaat devreye girdi

Alper Potuk-Ozan Tufan değişikliği ile orta saha yamanmaya çalışıldı.

Seyirci azap çekiyor, Kjaer çizgiden top çıkarıyordu. Topu önde tutmak için Volkan Şen-Fernandao değişikliğini denedi Advocaat. İşe yaradı da… Kötü oynadığını gördüğü takımının skoru korumasına çalışıyordu.

Fenerbahçe'nin fizik gücünün ligin ilk yarısını zor taşıyacağı, devre arasının gerektiği, oyun kurucunun mutlaka alınması lüzumu çok açık ortada.

Bu maçta puan kaybetmediyseler, önce Volkan Demirel'e, sonra Kjaer ve Sow'a dua etmeli ve bu 3 puana çok sevinmeliler.

Fenerbahçe bu yarışta elbette olacak ama skora kanmamalı ve devre arası yükleme yapmalı.