İnşaat ustası Dick

Avrupa Ligi'ndeki 12 grubun sadece 2'sinde 10 puanlı takımın gidememe ihtimali vardı.

Bunlardan biri de bizdik. Karşımızda, bu grupta hiçbir maçta 2 gol atamamış Feyenoord vardı ve biz bir farklı yenilmeyi bile düşünmüyorduk. Sağlam bir saha yayılımı ile başladık. Yine 2. bölgede kalabalıklaşıp, rakibi bekliyorduk.

Lens ve Sow iki kenarda savunmalarına da yardıma geliyorlar, Alper alıştığı yerde Persie'nin arkasında oynuyordu.

İlk dakikalarda Elia ile sol kanattan gelmeye çalıştılar. Ama kontrayı ya da rakibin savunmacılarının hatalarını arayan bizdik ve bulduk da ama Alper ve Sow ile iki kez yararlanamadık. En sevdikleri aksiyon kenar ortası idi ancak Volkan da onlara izin vermiyordu. F.Bahçe'nin ilk 15 dakika sadece % 32 topla oynaması ve geriye yaslanması, Feyenoord'un en önemli kozu kenar ortalarını fazlaca kullanmasına yol açıyordu.

Rakibin hatalarını bekleyen oyun yapımız 22'de meyvesini aldı ve Sow alıştırdığını gösterdi Hollanda'lılara. Sadece 40 pas yaptığımız bir oyunda golü bulmak acayip keyifliydi. Gol sonrası kontrolü biraz daha aldık. Alper mükemmel oynuyordu, Elia karşısında zorlanan Şener buna karşın, kanattan, rakibi en çok rahatsız eden adam olan Lens'e çok iyi destek veriyordu. Takım olarak kademelere Kjaer, Skrtel ve Josef ile çok iyi giriyorduk. Ancak ilk yarının son 5 dakikası bunaldık, duran top ve direğimize çarpan top, şans anımızdı.



Volkan müthiş oynadı

2. yarı şut tercihine dönmeye çalıştı Feyenoord ancak Volkan en konsantre oyunlarından birini oynuyordu.

Yine de 55-70. dakikalar arası hücumcularımızın basit top kayıpları biraz canımızı sıkıyordu. Lens sakatlığından yeni çıkmanın da etkisiyle düşünce, Volkan ile değişti. Hasan Ali'nin topsuz bindirmeleri gözlerimi yoruyor, onu yormuyordu. Kiev'deki hakem faciasından sonra bu hakem bal, kaymak idi.

Avrupa'da ve ligde son 6 maçta, rakiplerinden açık alan oyun organizasyonlarından tek bir gol bile yemeyen (yediği 2 gol, uzaktan şut ve duran top), savunma yapmayı da öğrenen bu takımın en önemli inşaat ustası, tüm teknik ve sağlık yardımcıları ile beraber , ekip çalışması yapan Dick Advocaat'tır.

F.Bahçe'nin Avrupa'da daha yürüyecek yolu var.