Karavanacılar

Hızlı kanat adamları olan iki takımın hücum adamları, savunmalarına da yardım etme, adam kovalama görevi almışlardı.

Ama daha 4. dakikada Topal- Hasan Ali'yi kaçırınca ilk falsoyu Beşiktaş verdi.

İlk dakikaların baskılı oynayanı, golü isteyeni F.Bahçe idi. Hasan Ali ve Atıf ile sol kanat daha çok kullanılan idi. 15. dakika sonrası dengeyi sağladı Beşiktaş ancak oyun bir orta alan mücadelesi idi. Öyle ki 20 dakika geçtiğinde iki takımın da ne şutu, ne isabetli ortası, ne de korneri vardı.

Çünkü, iki takım da birbirini kilitlemek üzere oynuyordu, özellikle de karşı kaleye gitmeyi 2 orta dışında hiç beceremeyen Beşiktaş.

İlk kornerin 30. dakikada olduğu oyunda Skrtel müthiş fırsat harcıyordu.

Tolgay ve Oğuzhan hücuma pas atamayınca, Kerim, Q7 ve Cenk sahada sadece dolanan adam oluyordu.

İlk yarı bittiğinde Beşiktaş'ın tek şutu olmadığı gibi, ne isabetli ortası ne de korneri vardı. F.Bahçe golü daha çok isteyendi ama o da ilk yarı kaleyi tutturamıyordu.

Sow ve Aatıf iki kenarda etkisizdi. Van Persie ise beslenemiyordu.

İşlemeyen Aatıf kanadına Volkan alındı 2. yarıda.



Volkan etkisiz kaldı

Yorgunluk başladıkça adam kaçırmalar da başladı. Sürpriz adamlar gol arıyordu, Josef gibi. Beşiktaş oyun olarak ezilmeye başlayınca ve sarı kartlı Quaresma tehlike oluşturunca Aboubakar girdi oyuna. İşe yaradı, Beşiktaş oyunu F.Bahçe yarı alanına taşımaya başladı. Volkan beklenileni veremiyordu. Takım üretemeyince son hamle Sow-Lens değişikliği ile geldi.

Sorun, dikine gitmede, adam geçmede ve doğru zamanlamalı pas vermede olunca, gol için pozisyon da üretilemiyordu. Beşiktaş zaten beraberliğe razıydı. Necip'i de alarak işi sağlama alıyordu. Sow ve Aatıf'ın etkisizliğine Volkan da ayak uydurunca hücum aksiyonu kısır çıkan F.Bahçe de skora razı kalıyordu.

Maç bittiğinde 2 takım adına kaleyi bulan şut sayısı hanesinde 'Sıfır' yazıyordu, yani maçın skorunu: 0-0 Sonuç; Beşiktaş istediğini savunarak aldı, F.Bahçe ise hücum ettiğini sanıp hücum edemeyerek istediği galibiyeti alamadı. Hakem mi?Bence Namoğlu haklı, bu tür maçları kaldıramaz.

F.Bahçe maçı kazansaydı potaya iyice girerdi ancak bu gerçekleşmedi.