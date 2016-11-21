F.Bahçe epifiz’i kapattı

Ender Bilgin ile cumartesi A Spor'da derbide "Ne olur?"u konuşmuştuk.

Ekrana bir görüntü getirmiş ve "Ceza alanı içi pas ile ligin en çok gol atanı F.Bahçe... Şener getirir, Persie atar, G.Saray dikkat" diye uyarmıştım. Aynısını yaptı F.Bahçe ve attı 44'te.

Maç içinde bir kere daha benzerini denemiş ama Carole, Alper'i düşürerek buna izin vermemişti. İki takımın da ön liberoları düz adamlar olunca, yaratıcı olmayan, orta alandan forveti besleyemeyen bir oyun oldu. F.Bahçe baskın olup, rakibi çıkarmayandı.

G.Saray topla çok ama kendi alanında oynuyordu.

Bruma dışında tehdit edeni olmayan G.Saray'a karşı, Persie mücadeleci, Volkan bal yapmayan arı, Alper tehdit edendi.

Sneijder fizik olarak güçsüzdü. Sinan- Yasin değişikliği ile başladı G.Saray 2. yarıya. Ama organize olamadı. Kenar ortalarına Kjaer mükemmel müdahale etti.

H.Ali ve Şener doğru zamanlamalı çıkışlar yaptı. Alper rakibin sinirini bozandı. Duran toplarda da F.Bahçe etkiliydi. Maç öncesi F.Bahçenin planında olan, hücuma çıkarken G.Saray'a yapılan baskı sonunda semeresini verdi ve Serdar'ın hatası ile de Persie penaltıdan golü aldı.

Üreticiliği ve hücumcuları organize olmayan, Podolski ve Sneijder'in bitik göründüğü G.Saray'ın, Persie'nin mücadeleciliği ve golcülüğü önderliğindeki, seyirci ivmesini almış, maçın değerini daha iyi kavramış F.Bahçe'ye yenilmemesi imkansızdı.

F.Bahçe yükselerek devam edecektir.

NOT: 18 yaşında epifiz denen bilek ucundaki yapı kapanır ve artık boy uzamaz. F.Bahçe G.Saray'a yenilmezlikte 18'i buldu ve epifiz'i kapattı.